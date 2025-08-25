Началникът на израелската армия натиска Нетаняху: На масата имаме сделка за заложниците, трябва да я приемем

Началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили (IDF/ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир заяви по време на посещението си във военноморската база в Хайфа, че "има сделка [за заложниците] на масата", и обяви: "Трябва да я приемем". Това съобщи местният телевизионен "Канал 13", цитиран от The Times of Israel. В репортажа се цитира Замир, който добавя, че "IDF създаде условията за сделка, сега всичко е в ръцете на Нетаняху".

Това означава, че един от високопоставените служители, които бяха най-скептични спрямо новия израелски план за превземане на град Газа в северната част на Ивицата Газа, оказва натиск върху премиера Бенямин Нетаняху, за да не се рискува животът на заложниците. Смята се, че "Хамас" продължава да държи 50 пленници, 20 от които са живи. Още преди военният кабинет на Нетаняху да приеме плана за подновяване на офанзивата в палестинския анклав, Замир предупреди, че това може да доведе до пагубен край за заложниците: Зад кулисите: Планът на Нетаняху да завземе Газа въпреки сериозно предупреждение от армията на Израел.

Снимка: Getty Images

Какво е новото предложение за заложниците?

Засега няма подробности какво точно съдържа новото предложение за заложниците, което вероятно е изготвено чрез посредниците между Израел и "Хамас" - Египет и Катар.

Последното, което Израел отхвърли и започна офанзивата си в Газа, предвиждаше "Хамас" да освободи около половината от останалите 50 заложници, за 20 от които се смята, че са живи. Това трябваше да стане на два етапа по време на първоначално 60-дневно примирие. Щеше да има и преговори за постоянно прекратяване на огъня.

Кабинетът на Бенямин Нетаняху обаче заяви, че ще приеме споразумение само ако "всички заложници бъдат освободени наведнъж".

