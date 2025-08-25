20 пчелни кошера изгоряха при пожар

20 пчелни кошера са изгорели при пожар във видинското село Дружба, става ясно от бюлетина на местната полиция. Инцидентът е станал вчера след обяд. Сигналът за огъня е получен в 13.41 часа, се кацва още в полицейския доклад. Пожарът е унищожил седем селскостопански постройки, необитаема къща, гараж, домашно имущество. Спасени са девет сгради. Вероятната причина е небрежност при боравене с открит огън. В потушаването на пожара са участвали 3 противопожарни екипа.

Пожарите в селскостопански постройки

Припомняме, че само преди седмица пожар и овощна градина изгоряха в област Шумен. Подобен пожар имаше преди около 3 седмици между Враца и Вършец, където отново изгоряха кошери.

В края на юли пожар в село Дъбова махала в община Брусарци, област Монтана, изгоряха 19 къщи, кравеферма с разгъната площ около 400 квадратни метра, част от неработещо училище, 250 бали сено и 500 декара сухи треви и храсти. Благодарение намесата на пожарникарите са спасени 32 къщи в Дъбова махала и съседното село Киселево, жилищна сграда от кравефермата и няколко ниви с царевица в района на двете села. През февруари десетки хиляди пилета изгоряха при пожар в помещение за отглеждане на животни в село Свобода, докато през юли 2024 година около 700 пилета изгоряха при пожар в село Константиново.