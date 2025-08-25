Войната в Украйна:

Обстановката по границите ни: Къде трафикът е интензивен

На границата с Турция е интензивен трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на вход за леки автомобили, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция", цитирани от БТА.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП „Kалотина“ на изход за леки автомобили.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички ГКПП.

На 22 август, петък, фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово - Бекет, временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.

Ремонт на Дунав мост

Извършва се основен ремонт на българския участък на “Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

На границата с Република Северна Македония е възстановено движениетo през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите ГКПП.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти ще бъде затворен за всички превозни средства от днес, 25 август, до 13 септември поради паважни работи. Пътят ще работи нормално само в неделя и всеки ден от 19:00 ч. до 7:00 часа сутринта.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

