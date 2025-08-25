Войната в Украйна:

Магнитни бури през седмицата 25-31 август 2025 г.

През новата седмица, в дните от 25 до 31 август 2025 г. не се очакват дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent най-високата стойност на Кр индекса на 26 август ще бъде 3,7. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ също не се очакват дни със силно повишена геомагнитна активност. 

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent във вторник стойността на Кр индекса ще е 3,7, а през останалите - 2. Това не е силна геомагнитна активност и не предполага възникването на  здравословни неразположения у метеочувствителните хора.

Магнитни бури в периода 25.08.25 - 31.08.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ през целия период геомагнитната активност ще е спокойна със стойности на Кр индекса между 2 и 4. Според тези данни не се очаква възникването на здравословни неразположения у метеозависимите хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни. 

Пълната прогноза!

2025 Aug 24  - 2
2025 Aug 25  - 3
2025 Aug 26 -  3
2025 Aug 27 - 3
2025 Aug 28 - 4
2025 Aug 29  - 3
2025 Aug 30 - 3
2025 Aug 31 -  3

