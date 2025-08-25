Магнитни бури през седмицата 25-31 август 2025 г.

През новата седмица, в дните от 25 до 31 август 2025 г. не се очакват дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent най-високата стойност на Кр индекса на 26 август ще бъде 3,7. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ също не се очакват дни със силно повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent във вторник стойността на Кр индекса ще е 3,7, а през останалите - 2. Това не е силна геомагнитна активност и не предполага възникването на здравословни неразположения у метеочувствителните хора.

Снимка: iStock

Магнитни бури в периода 25.08.25 - 31.08.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ през целия период геомагнитната активност ще е спокойна със стойности на Кр индекса между 2 и 4. Според тези данни не се очаква възникването на здравословни неразположения у метеозависимите хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Магнитните бури ви покосяват? Смачкайте ги с народни хитрини

Пълната прогноза!

2025 Aug 24 - 2 2025 Aug 25 - 3 2025 Aug 26 - 3 2025 Aug 27 - 3 2025 Aug 28 - 4 2025 Aug 29 - 3 2025 Aug 30 - 3 2025 Aug 31 - 3

Още: Може ли да се пие кафе по време на магнитни бури - запомнете го веднъж завинаги