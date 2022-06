Битката за Донбас - защо руснаците рушат мостове, които би трябвало да използват за щурм?

Руската армия е успяла да завземе още територия в центъра на Северодонецк и се е укрепила по-успешно срещу украинската контраатака при Харков. Това се казва в сутрешния обзор на Генералния щаб на украинската армия във Фейсбук.

Според доклада, все още руснаците не успяват да обкръжат украинските части в Северодонецк, да не говорим за Лисичанск. Нещо повече – областният управител на Луганска област Сергей Хайдай информира в Telegram канала си, че руската армия е взривила два моста, свързващи Северодонецк с Лисичанск и опитват да разрушат трети, което изглежда странно предвид аспирациите на Кремъл да установи контрол над цял Донбас. Има предположение, че това се прави, защото руската армия мисли да мине по други маршрути и да опита да обкръжи Лисичанск. Една от тези точки е Тошкивка, но там руснаците нямат успех. Същевременно непризнатата Луганска народна република каза пред "Интерфакс", че не планира щурм на химически завод "Азот" в Северодонецк, където са основните украински сили, бранещи града. Обяснението е, че заводът бил обкръжен, което обаче Киев отрича. Смята се, че в завода има около 500 цивилни.

Footage of a fire at the Azot plant in Sieverodonetsk. pic.twitter.com/AbKnHhLnZ8 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 12, 2022

В своя Twitter профил опозиционната беларуска телевизия NEXTA, чийто главен редактор беше Роман Протасевич, публикува информация, че втори британец, биещ се на страната на Украйна, е загинал. Според информацията, Джордан Гейтли е загинал в престрелка в Северодонецк.

Jordan Gatley is the second Briton to die in #Ukraine during the full-scale war. 😔



According to information available to those close to him, Gatley was shot and killed in #Sievierodonetsk.



He ended his service in the #UK in March and flew to Ukraine to help the country pic.twitter.com/efc3O7i6qD — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2022

Продължават и руските опити да блокират окончателно логистичната линия на украинската армия от Бахмут, но все още без пълен успех. Артилерийски обстрел от руските военни има в Лисичанск (убито е 6-годишно дете), Северодонецк, Тошкивка, където руснаците искат да преминат през река Сиверски Донец. Тя е защитната линия, използвана от украинците за укрепване на позиции в Лисичанск. В следващите дни се очаква в района да има проливни дъждове – заради циклона, който цяла седмица носеше валежи на Балканския полуостров, което със сигурност не е по вкуса на руската армия, защото нивото на Сиверски Донец ще се повиши.

Според украинските данни обаче, руските сили изглежда имат засилващи се проблеми с техниката. Специално в направлението към Славянск, където засега руснаците не могат да щурмурват успешно ключовите точки Долина и Богородица, руската армия е подменила 100 единици повредена техника. Подмяна е имало и на над 80 единици повредена техника на фронта при магистралата за Бахмут.

В дневния анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната са цитирани британски данни, че руснаците окомплектоват нови батальонно-тактически групи от мобилизирани резервисти, за да компенсират липсата на достатъчно численост в някои точки на фронта. Припомняме, че снощи украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че предвид руската тактика като нищо до края на юни армията на Путин ще регистрира 40 000 жертви. Кремъл не съобщава официално жертвите си, същото прави и Киев, но в Русия вече броят на жертвите се води следствена тайна по закон: Руското военно министерство 2 месеца не докладва за убитите руснаци в Украйна, защото били "малко"

Напрежението в Херсонска област се запазва – в сградата на поставената незаконно от руските окупатори администрация в Мелитопол е имало взрив, съобщава руската информационна агенция "Интерфакс", като цитира Telegram канала на Владимир Рогов, сочен за общински съветник именно на тази проруска администрация.

В доклада на Института за изучаване на войната се посочват и данни от руски Telegram канали, където се разпространявала фалшива заповед за мобилизация на жени за украинската армия.

Според съобщение на руското военно министерство, руският флот е изстрелял ракети "Калибър" от Черно море. Руснаците твърдят, че е унищожен голям склад със западно оръжие в Тернопол, но украинците казват, че ракетите са поразили жилищни райони. Отделно Киев твърди, че е успял на свой ред да унищожи голям руски склад за оръжие и гориво в Запорожка област.

45th Artillery Brigade destroying Russian logistic point containing fuel and ammunition depots,



— Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/PzatdUMEK3 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 12, 2022

Руското военно министерство казва и, че руската противовъздушна отбрана и бойна авиация е свалила три щурмови самолета Су-25 на украинските въоръжени сили.

"Руските средства за противовъздушна отбрана свалиха един самолет Су-25 на украинските военновъздушни сили близо до Долгенкое в Харковска област", каза говорителят на руското военно министерство генерал-майор Игор Конашенков. Той добави, че още два Су-25 са били свалени от руски изтребители в районите Райгородок и Черкаское в Донецка област.

Руснаците твърдят, че в резултат на техните въздушни удари вчера са убити над 150 военнослужещи, както и 6 танка, 5 полеви артилерийски оръдия и 10 автомобила със специално предназначение на украинските въоръжени сили, предаде БГНЕС. Украинското командване "Юг", което отговаря за Запорожието и Херсонска област, съобщава за 22 убити руски войници през вчерашния ден само там, 3 унищожени танка Т-62, 2 автомобила със специално предназначение и 3 военни автомобила.

В този ред на мисли, украинският посланик в Германия Андрий Мелник попита официално германския канцлер Олаф Шолц защо бави доставката на 100 БРТ-а Marder, които са готови за доставка според Rheinmetall.

Rheinmetall said earlier that the first Marders are ready but it is up to the German government whether to ship them to Ukraine. German Chancellor Olaf Scholz has been accused of blocking arms supplies to Ukraine, and not a single heavy weapon has been supplied by Germany. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 12, 2022

Timelapse of the advance of Russian troops in the Donbas from May 2 to June 11. pic.twitter.com/zEkZhDDDPq — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 12, 2022