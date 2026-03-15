Атанас Атанасов: Божанков и Лорер са много стойностни хора, трябва да са в листите

Лидерът на ДСБ и зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ Атанас Атанасов коментира рисковете пред България по линия на сигурността, икономиката, финансите и в контекста на предстоящите избори. „Трябва да правим разлика между заплаха и рискове. Пряка заплаха към България в резултат на войната в Иран няма. Рискове съществуват, разбира се, евентуално терористични актове, миграционни вълни и така нататък, но мисля, че на този етап няма данни в тази посока“, заяви Атанасов.

Той подчерта необходимостта службите за сигурност да проявят „по-сериозна бдително“, тъй като по негови думи „на този етап не разполагат с достатъчен капацитет за противодействие на тези рискове“. Атанасов коментира и защитата на България чрез съюзници: „Ето един такъв момент, в който би трябвало българското общество да оцени какво означава да сме членове на НАТО и на Европейския съюз. Защото в резултат на тази война в Иран, ние имаме защитен вал от съюзници на юг и на югоизток в лицето на Гърция, на Турция. Гърците веднага ни предоставиха допълнителни способности, разбира се. Рискът да прелети някоя ракета през наши съюзници до България не съществува, тъй като противоракетните системи и на Гърция, и на Турция са в бойна готовност и са много ефективни.“

Още: "България да стане част от "френския ядрен чадър": ДСБ искат КСНС по темата, на който да бъде и Радев (ВИДЕО)

По отношение на информация за американски самолети-цистерни, извършващи полети над Средиземноморието, които вероятно зареждат изтребители или разузнавателни самолети, излитайки от летище „Васил Левски“, Атанасов заяви: „Тази информация трябва да се провери, защото не е изключено да има провокации. Службите тук, РВД, трябва да дадат информация и на първо място, разбира се, министъра на отбраната. Дали има повишаване на рисковете за България, ако тези самолети-цистерни обслужват американската авиация на юг?“

За вота през април

Относно бъдещите избори и позицията на политическите партии, Атанасов посочи: „България, за да е сигурна, трябва да изпълнява стриктно съюзническите си задължения като член на НАТО и като член на ЕС. Това са от една страна най-мощният военен съюз, от друга страна най-мощният икономически съюз. И това ни гарантира сигурността. Обаче това не означава, че трябва да бездействаме. Необходими са инвестиции – инвестиции в българската икономика. Не само да произвеждаме снаряди заедно с германците, а трябват инвестиции в нови технологии, които се използват в отбраната. Това е много важно.“

По отношение на инициативата за „Съвета за мир“ Атанасов заяви: „Тази инициатива е абсолютно противоконституционна. Не е ясно какъв е този борд. Оказва се, че това е лична инициатива на президента на САЩ, а самите Съединени щати не са подкрепили тази инициатива. Това е някаква инициатива, която обслужва частни интереси. През цялото време бях в пленарната зала в петък следобед и гледах как колегите от ГЕРБ си гледаха обувките от срам. Най-малкото, има разделение на властите. Не може парламентът да задължава изпълнителната власт да извършва нещо, което е изключително нейна компетентност. Това е на първо място.“

Случаят "Петрохан"

Относно случая „Петрохан“ Атанасов заяви: „Аз не съм бил на „Петрохан“, не знам къде е тази хижа, тези хора не ги поднавам. Най-важният въпрос е липсата на доверие в правораздавателните институции. Като почнем от Цацаров, минем през Гешев, стигнем до Сарафов. Обществото няма доверие в институциите. Ако Сарафов не се беше появил да слага някакви етикети, може би малко по-спокойно можеше да се приеме тази история.“

Още: "С наше МВР ли Гюров ще прави предсрочни избори": Отговорът от Атанас Атанасов

В дискусията за съдебната система Атанасов коментира: „Голямата язва на съвременната българска държава е съдебната система. Липсата на реформа там, Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, инспекторат, на който сега април месец му започва трети мандат, а няма право на втори по закон, там трябва да се среже този Гордиев възел, за да могат да бъдат избрани нови органи и те да стигнат до там да бъдат избрани главен прокурор и така нататък. Иначе, моето лично мнение като юрист от години винаги е било, че длъжността главен прокурор е излишна в България“, каза той.

За листите

По отношение на предизборната кампания и настояването на ДСБ да включат Явор Божанков и Даниел Лорер в коалиционните си листи, Атанасов обясни: „Ние сме коалиция, трипартийна. Ние сме политическата сила, която твърдо гледа на Запад. Ние сме привърженици на западната демокрация. И поради тази причина, включително в отношенията между партиите, трябва да има диалог и да се решават включително и конфликтни въпроси, като този в случая. Нашата позиция е, че тези двама колеги, Божанков и Лорер, са много стойностни хора, много последователни, авторитетни хора, които включително носят позитиви на коалицията и гласове. И поради тази причина би трябвало да бъдат в листите.“

Още: ПП-ДБ отрекоха да редят министри в служебния кабинет

Атанасов подчерта, че преговорите ще продължат на лидерско ниво: „Утре е решаващият момент, когато трябва на масата на преговорите да решим, ще бъдат ли кандидати за депутати Божанков и Лорер или не. Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре. Нашите преговорни екипи на места са установили противоречие и тези въпроси също трябва да бъдат решени на лидерско ниво. Но ние сме демократични организации и би трябвало като интелигентни, образовани и разумни хора да намерим най-доброто решение.“