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Сибиха: Какво облекчаване на санкциите? Земята под Русия трябва да гори

10 юли 2026, 14:46 часа 317 прочитания 0 коментара
Снимка: Володимир Зеленський/Facebook
Сибиха: Какво облекчаване на санкциите? Земята под Русия трябва да гори

Украйна очаква ЕС да приеме не компромис, а ефективен пакет от санкции, който ще окаже максимален икономически натиск върху Русия. Така външният министър на страната Андрий Сибиха коментира дискусиите около 21-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, които бяха описани като "леки", цитира го Укринформ.

"Не знам какво означава "леки" (санкции – бел. ред.), знам какво значи ефективни санкции. Настояваме за ефективни пакети от санкции, от които земята икономически да гори под краката на руснаците, точно както тя гори от нашите дългосрочни специални санкции", каза той, визирайки под "нашите дългосрочни специални санкции" далекобойните украински удари срещу руските рафинерии, резултатът от които се вижда вече с просто око - в Русия свърши бензинът. 

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Припомняме, че 21-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия трябва да бъде одобрен до 15 юли, когато изтича крайният срок за актуализиране на "тавана на цените" на руския петрол.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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