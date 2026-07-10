Кошмар във въздуха: Прозорец се спука, пътници държаха мъж да не излети от самолета (ВИДЕО)

Счупен прозорец на самолет, извършващ полет от Солун за Мюнхен, рани 61-годишен сръбски гражданин, предава сръбската обществена телевизия РТС. Инцидентът се е случил след като прозорецът на самолета се е спукал и е настъпила декомпресия. Според пътници, след счупването на прозореца, е имало внезапен спад на налягането и пътниците са се опитали да задържат мъжа, седнал до повредения прозорец, да не излети през отвора.

Пострадалият мъж е бил в съзнание, но в шок и е откаран с линейка в болница в Солун. Според гръцки медии той е получил наранявания на врата и изгаряния, за които се смята, че са причинени от триене.

Както разказаха очевидци пред Радио Солун, мъжът е бил почти до раменете си извън самолета, но е бил спасен от предпазния си колан, както и от пътниците, седнали до него, между които и съпругата му, които го издърпали назад.

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Общо четирима пътници са били откарани в болница като повечето са били прегледани и освободени, а един е останал за допълнителни медицински прегледи.

Сръбски и гръцки издания отбелязват още, че бременна жена, която е била на същия полет, е била транспортирана до болница в Солун.

На летище "Македония" в Солун са били задействани аварийни процедури, след като екипажът е подал сигнал за бедствие. Пожарникари, линейки, полиция и други аварийни служби са били в готовност, но самолетът е успял да се приземи безопасно.

Пилотът, който разби самолет в най-високия небостъргач в Пекин, е действал умишлено

NEW: Ryanair passenger, 61, nearly sucked out of Greece–Germany flight after damaged engine debris shatters cabin window; suffers friction burns pic.twitter.com/L8cpxF1Ad9 — Rapid Report (@RapidReport2025) July 10, 2026

Rare ! A Ryanair Boeing 737-800 aircraft from Thessaloniki's Macedonia airport to Munich, Germany suffered damage to one of its passenger windows mid-flight today.



As a passenger on the flight FR1879 reported to Radio Thessaloniki, during the flight a loud noise was heard and as… pic.twitter.com/LQmZzX99D7 — FL360aero (@fl360aero) July 10, 2026