Радар за икономика: Най-важните новини на 10 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 10 юли 2026 г.

Докато България се колебае, Хърватия действа: Страната ускорява сделката с "Райнметал"

Хърватия бърза да сключи договор с германския отбранителен концерн „Райнметал“, който е част от плановете за индустриално развитие на балканската държава и ще я интегрира в европейската отбранителна индустрия. За тази цел е създадена съвместната компания Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. с хърватската DOK-ING като част от дългосрочно стратегическо индустриално партньорство. От компанията съобщиха, че целта е страната да се превърна в европейски център за разработването, производството и износа на безпилотни системи и модерни отбранителни технологии.

Докато България се колебае, Хърватия действа: Страната ускорява сделката с "Райнметал"

Пеевски подкрепи бюджета за пенсии и осигуровки на първо четене

Народното събрание прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., който предвижда увеличение на пенсиите, по-високи осигурителни прагове и въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители. Законопроектът беше одобрен със 131 гласа "за", 70 "против" и без "въздържал се". Подкрепа получи от "Прогресивна България" и "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, докато ГЕРБ , "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане" гласуваха "против".

Пеевски подкрепи бюджета за пенсии и осигуровки на първо четене

Ефектът "Иран": Забавя се възстановяването на най-големия комплекс за втечнен газ в света, цените веднага го показаха

Катар спря агресивната си инициатива за бързо възстановяване на производството в най-големия в света комплекс за втечнен природен газ след пряка атака срещу един от транспортните му кораби в Ормузкия проток тази седмица. След поредица от спешни оценки главният изпълнителен директор на QatarEnergy Саад Ал-Кааби нареди незабавно спиране на разширителните дейности в огромния промишлен комплекс в Рас Лафан, съобщава агенция Bloomberg.

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Ефектът "Иран": Забавя се възстановяването на най-големия комплекс за втечнен газ в света, цените веднага го показаха

Цените на петрола: Инфлацията, САЩ и Иран все пак донесоха добра новина

Добра новина за потребителите - цените на петрола се понижиха в началото на търговията в петък, 10 юли, но останаха на път към седмичен ръст, защото САЩ и Иран продължават да си разменят удари. Също така опасенията, че ускоряващата се инфлация може да отслаби търсенето на петрол, оказаха натиск върху пазара и понижиха цените. Фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха с 6 цента, или 0,08%, до 76,24 долара за барел в началото на търговията. Американският сорт West Texas Intermediate (WTI) слезе надолу като цена с 4 цента, или 0,06%, до 72,04 долара.

Цените на петрола: Инфлацията, САЩ и Иран все пак донесоха добра новина

Еврото завършва седмицата близо до 7-дневен рекорд

Курсът на еврото приключва седмицата с обнадеждаващо движение нагоре спрямо щатския долар. Той не само се стабилизира над психологическата граница от 1,14 към американската валута, но и гони рекорда за седмицата, отчете на 3 юли (1,1455). Преди това, на 2 юли, еврото беше слязло до курс под 1,14 за долар, но оттогава насам се движи основно над това ниво - с различни пикове и спадове.

Еврото завършва седмицата близо до 7-дневен рекорд