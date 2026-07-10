5 дни и почти 50 ударени кораба от руския сенчест флот. Призовалият за бунт срещу Путин: Бях болен (ВИДЕО)

Вече почти 50 кораба от руския сенчест флот са били поразени от украинските далекобойни дронове в последните 120 часа. Това става ясно от съобщение на майор Роберт Бровди с позивна Мадяр, който е командващ Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия - Още: Не може по-зле. Може, може: Подпалените танкери на руския сенчест флот се увеличиха (ВИДЕО)

През днешния ден украинските далекобойни безпилотни системи са ударили още 14 кораба, свързани с руския сенчест флот - 10 от тях са танкери, 1 е товарен кораб, 1 е влекач и 1 ферибот. Така за последните 5 денонощия ударените от украинските дронове руски кораби станаха 48!

A burning tanker near Kerch port, not far from the Crimean Bridge. pic.twitter.com/Q9WoA2yCwj — WarTranslated (@wartranslated) July 10, 2026

Отделно Мадяр посочва, че в Крим са ударени 5 ел. подстанции. А при украинската въздушна атака от изминалата нощ срещу пристанището в Таганрог продължава да гори петролен терминал - губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар каза след инспекция на място, че ще трябват няколко дни, за да се угаси пожарът:

Situation in Taganrog. Ukrainian drones attacked a port facility, which is still burning. #Ukraine https://t.co/1E3I63iNew pic.twitter.com/WyJLwX8buD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2026

The governor of Russia’s Rostov region said the fire at Taganrog port will take several days to extinguish after visiting the site. Residents living near the struck marine terminal were evacuated to temporary shelters, and authorities declared an emergency. #Ukraine pic.twitter.com/uPkflqWYBJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2026

Междувременно руското военно министерство съобщава за 144 свалени украински далекобойни дрона днес. Но мониторинговият канал Drone Bomber предупреди, че вече за тази нощ са изстреляни над 270 украински дрона, насочващи се към цели в Русия, вероятно има "порция" към Татарстан, където се намира икономическата зона "Алабуга" - там се сглобяват руските еквиваленти на иранския далекобоен дрон-камикадзе "Шахед". Отделно, украинският президент Володимир Зеленски обяви създаване на обединено командване в украинската армия, което специално ще се занимава с далекобойни удари на руска територия.

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Междувременно руският "ветеран" Александър Лунин, който поиска лична среща с руския диктатор Владимир Путин заради войната в Украйна и заплаши, че ако не стане, руската армия ще обърне оръжията срещу Кремъл, излезе от ареста след 11 дни. Той вече смени плочата за случилото се - изтри видеото със заплахата от профила си в "Инстаграм" и сега обясни, че като е говорил тогава, имал "треска".

"Работи се, много работа. Не съм променил тона си. Ясно е, че с Владимир Владимирович няма да се срещна. Това е естествено. Треска имах, разбирате ли? Треска. Като шибано сътресение е. Главата ми препуска. Е, това, което се случва сега, и процесите, които се развиват сега, вече са победа", каза Лунин. И пак взе да се защитава, че думите му били "изопачени". Той заяви още, че е уплашен, но "отиваме там, където е страшно", и отхвърли обвиненията в празни приказки - Още: Заплашилият Путин с бунт набързо е осъден за нацизъм