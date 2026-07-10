"Тези хора са луди": Полският военен министър избухна срещу критиците на помощта за Украйна

Военната помощ за Украйна е в националния интерес на Полша. Това заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш като защити решението на полското правителство да прехвърли ракети "Пейтриът" на Киев.

Министърът се възмути от критичните коментари на обкръжението на президента Карол Навроцки и опозиционните партии, които изразиха недоволство да бъдат прехвърлени няколко ракети за противовъздушна отбрана на Украйна, съобщи TVN24.

Припомняме, че вчера, 9 юли, ръководителят на президентската служба за международна политика Марчин Пшидач заяви в социалната мрежа Х, че заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик е изиграл ключова роля в решението за прехвърляне на ракетите. "Това предателство ли е или просто глупост?", попита Пшидач.

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Косиняк-Камиш напомни на Пшидач, че военната помощ за Украйна е в националния интерес на Полша. "Ще защитя това решение, взето от мен и правителството. Питам министър Пшидач за тези глупости, които той изрича – предателство ли е или глупост? Вчера НАТО заяви, че всички трябва да подкрепим Украйна. Поражението на Украйна във война с Русия е най-лошият сценарий за нас", бе категоричен Косиняк-Камиш.

"Предпочитам нашите "Пейтриът" да свалят руски ракети над Киев, а не над Варшава. Тези, които критикуват полската подкрепа за Украйна, са луди. Това ме побърква", каза министърът.

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