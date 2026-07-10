Намушквания с рог и счупени кости: Много тежко ранени при надбягване с бикове в Памплона

Петнадесет души са били сериозно ранени по време на третото надбягване с бикове на тазгодишния фестивал "Сан Фермин" в испанския град Памплона, съобщават организаторите. Един от участниците, 29-годишен германец, е бил намушкан с рог от бик в лявата ръка, други са с порезни рани, натъртвания и счупени кости, получени докато са тичали вчера из тесните улички на северноиспанския град. Друг 23-годишен мъж е с мозъчно сътресение.

Всички пострадали са мъже между 18 и 68 години, съобщават организаторите. Повечето са изпратени в болница за лечение.

Фестивалът "Сан Фермин", който се провежда в чест на светеца покровител на Памплона - Свети Фермин, започна в понеделник и ще продължи до идния четвъртък.

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Всяка сутрин шест бика, някои от които тежат повече от 600 килограма, са пускани из тесните улички на града заедно с волове преди битките, които се провеждат следобед. По маршрута на 825-метровото надбягване се събират десетки хиляди зрители всяка година. От 1924 г. насам 16 души са загинали по време на надбягванията, в повечето случаи от стъпкване. Последният смъртен случай е бил през 2009 г.

Организации за защита на правата на животните отново организираха протести срещу фестивала с вековна традиция, който датира от 1591 г., но все повече става спорна тема в Испания.

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