"Предателство" - Руският олимпийски комитет "отстъпи част от територията на страната, за да може тя да се наслади на Олимпийските игри". Такива гръмки критики се наблюдават в пропагандното пространство на т.нар. Z-канали (руските военни блогъри) след новината, че Международният олимпийски комитет (МОК) отмени наложеното на Русия временно изключване. По този начин той проправи пътя за завръщането на руските отбори в олимпийското семейство преди Летните игри в Лос Анджелис през 2028 г.

От 2016 г. насам на Русия беше забранено да участва в Олимпийските игри под собственото си знаме поради нарушения, свързани с държавно спонсориран допинг, а впоследствие и поради пълномащабната инвазия в Украйна. Изпълнителният съвет на МОК обаче покани Руския олимпийски комитет (РОК) да се върне в редиците на Олимпийското движение, след като прие, че той вече не контролира спортните организации в окупираните части на Украйна.

След руската инвазия в Украйна ‌РОК беше отстранен през октомври 2023 г. поради признаването на регионални олимпийски съвети в окупираните части на Украйна — Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие. Сега това се е променило - Руският олимпийски комитет „вече не включва регионални спортни организации от територии под юрисдикцията на Националния олимпийски комитет (НОК) на Украйна“. Освен това Руският олимпийски комитет потвърди, че не провежда и няма да провежда никакви дейности на тези територии, добавиха от МОК при вземането на решението. Тези факти очевидно издразниха до краен предел руските Z-канали.

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В Русия: "Обесете се, животът е загубил смисъла си"

"Руският олимпийски комитет отстъпи част от територията на страната, за да се наслади на Олимпиадата. "Аз не съм предател, просто преминах на страната на най-силните и най-справедливите". (c) Кой би могъл да ми обясни практическата полза от всички тези спортни комитети, министерства и професионални играчи с топка, скачачи и ледени бутачи? Ясно е, че това са хора с, да речем, специфично развитие на умствената дейност, гъвкава морална система и странно определяне на цели. Човек, който прекарва целия си живот в обсебване от „спортове на личните постижения“, по дефиниция не може да бъде патриот и е готов да се състезава под какъвто и да е флаг... само за да се състезава", избухна в Telegram блогърът Дмитрий Стешин, който е и кореспондент на "Комсомолская правда".

Снимка: Getty Images

"Единственият изход е да се обеси, защото животът е загубил смисъла си. Как спортът, в тази форма, може да развива патриотизъм? Не може", гласи още крайното му мнение.

"Кой им е позволил да се занимават с политика и защо дейността им не се следи от специалните служби? От контраразузнаването например, или от Конституционния съд, който може да дава правни оценки на такива дейности? Изключително лоялната информационна агенция „РИА Новости“ е донякъде объркана. Как ще се радват жителите на Крим в тези трудни времена! А украинците ще имат истински празник в Киев", тюхка се руският блогър.

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"Предай ми първородството си"

Друг известен Z-канал - Hard Blog - цитира библията, по-конкретно ⁠Битие 25:31-33, където Яков изисква първородството от брат си Исав в замяна на паница леща. В патриархалното общество първородството е привилегия, която дава на най-големия син двойно по-голям дял от наследството, както и духовен приоритет. Изгладнелият след лов Исав пренебрегва бъдещото си благословение за сметка на краткосрочно физическо удоволствие - храната.

Цитатът, споделен от блогъра, говори красноречиво: "Възстановяването на членството на Руския олимпийски комитет (РОК) в Международния олимпийски комитет (МОК) е пълен позор и нещо ужасно, ако не и предателство. Но Яков каза: „Продай ми днес първородството си". И Яков даде на Исав хляб и ястие от леща; и той яде и пи, след което стана и си тръгна. Така Исав пренебрегна първородството си".

МОК: Спортистите да не се наказват за поведението на своите правителства

Председателят на МОК Кърсти Ковънтри посочи и втора причина за решението на комитета. Миналата седмица организацията промени правилата си, за да подчертае, че спортистите не трябва да бъдат наказвани за поведението на своите правителства.

Само 27 спортисти от Русия участваха в Летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж и в Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано-Кортина, след като преминаха през процес на проверка, за да се гарантира, че не подкрепят публично войната срещу Украйна. Това изискване вече е отменено, като руските спортисти трябва само да спазват ценностите на Олимпийската харта. Това означава, че няколкостотин руснаци все още биха могли да участват в Олимпийските игри в Лос Анджелис след две години.

Решението на МОК беше приветствано от руския министър на спорта Михаил Дегтярев, който предрече, че то ще доведе до възстановяването на руските отбори в редица спортове в близко бъдеще, както и до това страната му отново да бъде домакин на големи спортни събития. „Това е ясен път към гарантиране, че всички федерации във всички спортове ще възстановят руските национални отбори и ще ги върнат в международните състезания“, заяви той.

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Темата породи нов потенциален сблъсък между световната футболна централа ФИФА и европейската - УЕФА, като от ФИФА заявиха, че ще обсъдят вдигането на забраната по примера на МОК, но от УЕФА казаха, че може да блокират завръщането на руските отбори в турнирите под егидата на централата.

Украйна: "Пълна липса на уважение към спорта, върхът на лицемерието"

Украинският министър на спорта Матвий Бидний заяви, че решението на МОК е както погрешно, така и безчувствено, тъй като е било взето ден след ракетни удари и атаки с дронове срещу Украйна, при които загинаха 26 души в Киев и Вишнево. „С облекчаването на тези ограничения МОК на практика играе по свирката на кървав агресор“, заяви Бидний пред AFP на 9 юли.

Бидний заяви, че това показва „пълна липса на уважение към спорта“. „Да се възнаграждава Русия с отстъпки, докато столицата ни скърби за жертвите на тази брутална атака, е върхът на лицемерието“, каза той.