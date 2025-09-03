Бивша министърка харчила европейски средства, за да посрещне 40-ия си рожден ден

Бивша министърка в Хърватия, която вече беше осъдена за корупция, получи поредна глоба за злоупотреба със средства от Европейския съюз, харчейки хиляди евро за луксозни вечери, предаде македонската медия vocentar.

Габриела Залац, която беше освободена от поста си на министър по въпросите на европейските фондове в Хърватия в средата на 2019 г., беше осъдена на седем месеца затвор за злоупотреба със служебно положение и власт, съобщи Европейската прокуратура (EPPO).

Откакто хърватският премиер Андрей Пленкович взе властта през 2016 г., няколко министри от консервативната партия HDZ бяха отстранени от длъжност поради обвинения в корупция.

Според Съда на ЕС, който е отговорен за разследването на злоупотребата със средства от ЕС, Залац е похарчила около 10 000 евро в ресторанти поне девет отделни случая. Хърватските медии съобщиха, че някои от тези разходи са били за честването на 40-ия ѝ рожден ден, финансирано със средства от ЕС.