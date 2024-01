Близо цял час Одеса беше атакувана с дронове тази вечер (ВИДЕО)

"Руските терористи атакуваха Одеса с ударни дронове. Има щети по цивилната жилищна инфраструктура. Регистрирани са пожари. До момента е известно за двама ранени мъже от Одеса. Лекарите им оказват необходимата помощ", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, цитиран от БТА.

Over the two years of war, everyone has already become accustomed to such sounds and explosions. It's very painful for the innocent people💔#Odesa pic.twitter.com/0chtpfjkVR