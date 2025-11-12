Бойците на Кадиров пак стават за смях: нелепа сценка с гранати и пушки, но за TikTok е супер (ВИДЕО)

Новобранците от така наречените "невидими" специални сили "Ахмат" на чеченския лидер Рамзан Кадиров бяха заснети как инсценират "битките" си на фронта в ново абсурдно видео. Кадри показват как те преминават през последни координационни учения по двойки и тренират техники за атака в окопи. Все още не всичко е гладко, но за TikTok ще свърши работа - именно там чеченците са най-силни.

"Апти, внимавай с клоните, така че гранатата да прелети по-нататък!", предупреждава един от двамата бойци, докато другият кляка пред него с граната в ръце, но му е трудно да я активира. Първият обаче е насочил пушката си напред и другарят му попада в обсега, заради което отстрани се чува: "Вдигни пушката, за да не го убиеш!".

Накрая човекът с гранатата я пуска в окопите и бързо спринтира наведен, за да се скрие, под бурния смях на останалите от "Ахмат".

"Raise the rifle up so you don't kill him right now!" — Recruits of Kadyrov’s so-called invisible "Akhmat" special forces are undergoing final coordination drills in pairs and practicing trench-assault techniques. It’s not all smooth yet, but it’ll do for TikTok. pic.twitter.com/5qdyyPn62H — WarTranslated (@wartranslated) November 12, 2025

"TikTok бойците"

Силите на батальон "Ахмат", известни като кадировци, са чеченски подразделения, лоялни на лидера Рамзан Кадиров. Те получиха прякора "TikTok бойци", предимно като обида, защото публикуват видеа в социалните мрежи, в които позират с оръжия, карат в конвои, викат лозунги или стрелят в празни полета. Много от тези клипове изглеждат инсценирани или силно редактирани с пропагандна цел, а не като реални кадри от бойни действия.

Други руски части и украински източници им се подиграват, защото в интернет те се представят като свирепи бойци, но доказателствата сочат, че често са разполагани в тилови райони или зони с нискоинтензивна опасност, далеч от фронта.

