Борисов се похвали на Фон дер Лайен със завода на “Райнметал“

България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб, написа лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между “Райнметал” и България на територията на страната ни.

В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия, допълва лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП), който се провежда в Загреб (Хърватия), съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Лидерът на ГЕРБ разговаря вчера с председателя на Европейската народна партия Мнфред Вебер. В разговора Борисов подкрепи позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО.

