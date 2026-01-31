Войната в Украйна:

Борисов се похвали на Фон дер Лайен със завода на “Райнметал“

31 януари 2026, 11:18 часа 325 прочитания 0 коментара
България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб, написа лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. 

Още: Германски медиен поглед: Радев и Борисов в синхрон докараха Rheinmetall в България, "българският почитател на Путин беснее"

Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между “Райнметал” и България на територията на страната ни.

Публикувахте от Boyko Borissov в Петък, 30 януари 2026 г.

В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия, допълва лидерът на ГЕРБ. 

Още: Новият завод за барут: В Карлово гласуват промяна на статута на терена за "Райнметал"

Бойко Борисов участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП), който се провежда в Загреб (Хърватия), съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. 

Лидерът на ГЕРБ разговаря вчера с председателя на Европейската народна партия Мнфред Вебер. В разговора Борисов подкрепи позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО. 

Още: Проектът с "Райнметал" - шанс за България и нерви за копейките

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Бойко Борисов Урсула фон дер Лайен райнметал
