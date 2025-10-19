Бременна жена загина, а десетки са в неизвестност след корабокрушение с мигранти край Лампедуза

Лодка с мигранти, превозваща около 35 души, отплавали от Либия, се преобърна в Средиземно море. Потвърждава се за един загинал, а 20 души са в незвестност, предаде агенция Ройтерс. Спасителната операция е била предприета край бреговете на италианския остров Лампедуза от италианската брегова охрана, която е спасила 11 мигранти, включително четири деца, пътуващи сами, както и е извадила тялото на бременна жена, съобщи Никола дел'Арчипрете, координатор на УНИЦЕФ за Италия.

Десетки мигранти остават в неизвестност

Оцелелите и тялото на загиналата са транспортирани в Лампедуза, докато останалите пътници все още остават в неизвестност.

Лодката се е преобърнала след два дни в морето, каза Дел'Арчипрете.

За десет години са загинали 32 700 мигранти

По данни на ООН, от 2014 г. досега при опит да прекосят Средиземно море са загинали повече от 32 700 мигранти, от които почти всеки пети е дете, каза Дел'Арчипрете.

Коментирайки новината за корабокрушението в социалната платформа „Екс“, Флавио ди Джакомо, говорител на Международната организация по миграция към ООН, заяви, че от началото на годината в Централното Средиземноморие смъртта си са намерили най-малко 916 мигранти.

