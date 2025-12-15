Северна Македония се надява да остави "българския въпрос" за в бъдеще

Македонски медии като "Булевард" и "Вечер" информират, че следвайки прецедента, създаден с Украйна, "се открива възможност за Република Северна Македония (РСМ) технически да продължи преговорите си за членство в Европейския съюз, въпреки факта, че все още няма окончателно решение с България".

Според този модел страната би могла да напредне в техническата и реформаторската част на преговорите, без официално да приключва политическите въпроси, свързани с двустранния спор със София. Подобен подход вече е приложен в случая с Украйна, където ЕС позволи паралелни процеси. Идеята е Македония да не бъде напълно блокирана по европейския път, а да продължи с хармонизирането на законодателството, институционалните реформи и изпълнението на европейските стандарти, стига да се търси приемливо решение с България. Поддръжниците на подобен подход смятат, че това би изпратило положително послание и би запазило инерцията на реформите и европейската перспектива на страната, докато критиците предупреждават, че политическата обусловеност остава сериозно предизвикателство.

Тази евентуална промяна в подхода на ЕС обаче отваря нов дебат за това как Съюзът се справя с двустранните спорове и дали ще покаже по-голяма гъвкавост към страните кандидатки в следващия период“, се казва в статиите. Медията "Вечер" дава пример за приложимостта на подобен вариант с интервю на еврокомисаря по разширяването Марта Кос за германската обществена медия относно ситуацията с Украйна.

