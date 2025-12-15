Кабинетът подаде оставка:

Северна Македония се надява да остави "българския въпрос" за в бъдеще

15 декември 2025, 19:16 часа 348 прочитания 0 коментара
Северна Македония се надява да остави "българския въпрос" за в бъдеще

Македонски медии като "Булевард" и "Вечер" информират, че следвайки прецедента, създаден с Украйна, "се открива възможност за Република Северна Македония (РСМ) технически да продължи преговорите си за членство в Европейския съюз, въпреки факта, че все още няма окончателно решение с България".

Още: Албанският премиер намекна, че България е терорист спрямо Северна Македония

Според този модел страната би могла да напредне в техническата и реформаторската част на преговорите, без официално да приключва политическите въпроси, свързани с двустранния спор със София. Подобен подход вече е приложен в случая с Украйна, където ЕС позволи паралелни процеси. Идеята е Македония да не бъде напълно блокирана по европейския път, а да продължи с хармонизирането на законодателството, институционалните реформи и изпълнението на европейските стандарти, стига да се търси приемливо решение с България. Поддръжниците на подобен подход смятат, че това би изпратило положително послание и би запазило инерцията на реформите и европейската перспектива на страната, докато критиците предупреждават, че политическата обусловеност остава сериозно предизвикателство.

Тази евентуална промяна в подхода на ЕС обаче отваря нов дебат за това как Съюзът се справя с двустранните спорове и дали ще покаже по-голяма гъвкавост към страните кандидатки в следващия период“, се казва в статиите. Медията "Вечер" дава пример за приложимостта на подобен вариант с интервю на еврокомисаря по разширяването Марта Кос за германската обществена медия относно ситуацията с Украйна.

Още: ЕС с ясно условие пред Северна Македония: приемате българите в Конституцията, иначе няма да имате дори дата за членство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
членство ЕС Северна Македония
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес