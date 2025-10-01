Войната в Украйна:

Британски съд даде 174 години затвор за група пакистански изнасилвачи

Седем мъже получиха присъди от общо 174 години затвор след разследване на полицията на Манчестър за изнасилване на две уязвими момичета в Рочдейл, съобщиха от местната полиция. След като през юни съдебните заседатели ги осъдиха за 50 сексуални престъпления срещу деца, мъжете се изправиха пред дългоочакваното правосъдие за престъпленията си. Двете жертви смело дадоха показания в съда и продължиха да подкрепят разследването.

"Дейли Експрес" пише, че мъжете са осъдени за третиране на тийнейджърки като „сексуални робини“, а хърватската медия "Индекс" също отраява случая, като уточнява, че става въпрос за седем пакистански граждани. 

Разследването

Разследването обхваща период от престъпления, извършени между 2001 и 2006 г. Следователи от специализиран екип за големи разследвания на случаи на сексуална експлоатация на деца (CSE MIT), са провели сложно и щателно разследване, работейки с партньори, за да гарантират, че жертвите остават в центъра на вниманието през цялото време. ОЩЕ: Великобритания обмисля въвеждането на кастрация за изнасилвачи (ВИДЕО)

