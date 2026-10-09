Брутален арест на топ украински журналист в Австрия, разследващ бившия главен прокурор на Украйна (ВИДЕО)

"Първите 30 минути не проумявах какво става - първата ми мисъл беше, че може да сме отвлечени, не видях някаква идентификация (на служби за сигурност)". Това заяви украинският журналист Михайло Ткач, който работи за "Украинска правда". Ткач е бил задържан в Австрия, след като е отишъл там, търсейки следите на избягалия от Украйна вече бивш главен прокурор на страната Руслан Кравченко - ОЩЕ: Официално: Зеленски отстрани от длъжност досегашния главен прокурор на Украйна
По думите на Ткач: Седем въоръжени маскирани мъже се втурнали към колата му, счупили прозорците, измъкнали насила него и оператора му навън и ги принудили да легнат с лице надолу на пътя. Журналистът каза, че след задържането си е прекарал два часа в изолация. Наредили са му да се съблече, претеглили са го, измерили са му ръста и са го принудили да подпише документ на немски. Ткач твърди, че е обвинен в шпионаж за украинското военно разузнаване, участие в престъпна организация и причиняване на вреда на Австрия.
Treated like terrorists: Ukrainska Pravda journalist reveals shocking details of his detention in Vienna Mykhailo Tkach admits that at first he thought they were being kidnapped — and only later realized it was the police. Seven armed, masked men rushed up to their car, smashed the windows, forcibly dragged him and his cameraman out, and forced them face down onto the road. The journalist said that after his detention, he spent two hours in solitary confinement. He was ordered to undress, weighed, had his height measured, and was pressured to sign a document in German. Tkach claims he was accused of spying for Ukrainian military intelligence, involvement in a criminal organization, and causing harm to Austria.— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026
Ткач, който е основният разследващ журналист на "Украинска правда", е бил арестуван от австрийската полиция, каза по-рано главният редактор на медията Севгил Мусаева. Ткач е бил във Виена с колегата си Ярослав Бондаренко, чието настоящо местонахождение остава неизвестно. Редакцията на украинската медия счита задържането за незаконно и изисква незабавното освобождаване на Ткач, както и официално обяснение от австрийските власти.
Министерството на външните работи на Украйна вече се е намесило. Украински консул е получил достъп до Ткач и е разговарял с него, но журналистът остана още известно време в ареста.
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