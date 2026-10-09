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Брутален арест на топ украински журналист в Австрия, разследващ бившия главен прокурор на Украйна (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 21:58 часа 909 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Брутален арест на топ украински журналист в Австрия, разследващ бившия главен прокурор на Украйна (ВИДЕО)

"Първите 30 минути не проумявах какво става - първата ми мисъл беше, че може да сме отвлечени, не видях някаква идентификация (на служби за сигурност)". Това заяви украинският журналист Михайло Ткач, който работи за "Украинска правда". Ткач е бил задържан в Австрия, след като е отишъл там, търсейки следите на избягалия от Украйна вече бивш главен прокурор на страната Руслан Кравченко - ОЩЕ: Официално: Зеленски отстрани от длъжност досегашния главен прокурор на Украйна

По думите на Ткач: Седем въоръжени маскирани мъже се втурнали към колата му, счупили прозорците, измъкнали насила него и оператора му навън и ги принудили да легнат с лице надолу на пътя. Журналистът каза, че след задържането си е прекарал два часа в изолация. Наредили са му да се съблече, претеглили са го, измерили са му ръста и са го принудили да подпише документ на немски. Ткач твърди, че е обвинен в шпионаж за украинското военно разузнаване, участие в престъпна организация и причиняване на вреда на Австрия.

Ткач, който е основният разследващ журналист на "Украинска правда", е бил арестуван от австрийската полиция, каза по-рано главният редактор на медията Севгил Мусаева. Ткач е бил във Виена с колегата си Ярослав Бондаренко, чието настоящо местонахождение остава неизвестно. Редакцията на украинската медия счита задържането за незаконно и изисква незабавното освобождаване на Ткач, както и официално обяснение от австрийските власти.

Министерството на външните работи на Украйна вече се е намесило. Украински консул е получил достъп до Ткач и е разговарял с него, но журналистът остана още известно време в ареста.

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Австрия Украйна арест Руслан Кравченко Михайло Ткач
Ивайло Ачев
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