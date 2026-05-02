Край на сагата: Оттеглят всички жалби срещу избора на Весела Лечева и новото ръководство на БОК!

Кризата в Българския олимпийски комитет (БОК) е на път да приключи до броени дни. Всички жалби срещу регистрацията на новото ръководство са изтеглени или предстои да бъдат оттеглени, пише „24 часа“. Това осигурява пълна легитимация на избрания председател Весела Лечева. Сагата продължи повече от година след общото събрание през март 2025 година.

На 9 март 2026 г. Софийският градски съд потвърди легитимността на избора на Весела Лечева по търговско дело №598/2025 г. Магистратите отхвърлиха исковете на Живко Вангелов за нередности при гласуването. Това е четвъртото поредно решение на съда в полза на сегашното ръководство. Софийският градски съд потвърди, че кворумът от 83 присъстващи членове е бил напълно законен.

От първоначалните седем съдебни иска остават само три

Преди изборите своите жалби първи оттеглиха Христо Марков и Атанас Търев. Последваха ги федерацията по вдигане на тежести и конфедерацията по кикбокс и муай тай. От първоначалните седем съдебни иска в момента остават само три. Те са заведени от федерацията по борба, Белчо Горанов и Пламен Кръстев. Весела Лечева вече заяви, че очаква оттегляне на исковете и нормализиране на работата.

Блокадата в комитета доведе до сериозни финансови проблеми за организацията. В момента БОК не получава финансиране от Международния олимпийски комитет и министерството на младежта и спорта. Ситуацията е критична заради предстоящите Младежки олимпийски игри в края на 2026 г. Липсата на приет бюджет пречи на подготовката на българските спортисти. Съдът категорично отхвърли аргументите за нарушения при гласуването „анблок“. Уставът на БОК не изисква поотделно гласуване за всеки кандидат за управата. Съдът отхвърли претенциите за нередности при гласуването и потвърди изборните резултати. Весела Лечева спечели вота убедително срещу Стефка Костадинова на редовното общо събрание.

Стефка Костадинова подаде оставка, за да участва в изборите, но остана вписана в Търговския регистър. Тя се насочи към политиката като кандидат-депутат от партията „ДПС-Ново начало“. Нито един от нейните вицепрезиденти не пое отговорност да свика ново събрание. За зимната олимпиада в Кортина и Милано се наложи да работят и двете ръководства.

Остава въпросът дали Весела Лечева трябва да напусне поста си в стрелковия съюз. Тя е член на управата и на европейската централа по стрелба. Уставът на БОК не забранява съвместяване на тези длъжности от председателя на комитета. Петкратната световна шампионка продължава да ръководи организацията в очакване на финалното изчистване на пречките.

ОЩЕ: Весела Лечева: Институционалният хаос и управленски войни не прилягат на класата на спортистите ни!