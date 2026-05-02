Германия към Тръмп за изтеглянето на американските военни: От ваш интерес е да са тук

Германският министър на отбраната Борис Писториус отвърна на новината от Пентагона, че САЩ ще изтеглят около 5000 военнослужещи от страната в рамките на една година - т.е. около 15% от американските сили, разположени в Германия. Причината е задълбочаващият се разрив между президента на Щатите Доналд Тръмп и европейските съюзници заради войната с Иран. Писториус подчерта, че Берлин и Вашингтон имат общи интереси във военната сфера и че присъствието на американски военни в Европа и конкретно - в Германия - е от взаимен интерес, предаде ДПА.

Същевременно той даде ясно да се разбере, че решението не е било неочаквано. „Работим в тясно сътрудничество с американците в базите "Рамщайн" и "Графенвьор", във Франкфурт и на други места за мир и сигурност в Европа, за Украйна и за съвместно възпиране“, заяви Писториус, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че САЩ поддържат и други военни функции в германските си бази, свързани с интересите им в сферата на сигурността в Африка и Близкия изток.

НАТО да стане "по-европейски", за да остане трансатлантически

Писториус заяви, че е очевидно, че НАТО трябва да стане по-европейски, за да остане трансатлантически. „Ние, европейците, трябва да поемем по-голяма отговорност за нашата сигурност“, отбеляза той.

Министърът посочи, че Германия е на път да го постигне, като армията ѝ се увеличава, материалите се придобиват по-бързо и се гради инфраструктура.

Борис Писториус допълни, че координира бъдещите военни задачи заедно с Групата на петте (Г-5), съставена от страната му, Франция, Италия, Полша и Великобритания.

