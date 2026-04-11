Великденското примирие в Украйна: Руска стрелба по цивилни и руско оплакване за същото в отговор (ВИДЕА и СНИМКИ)

Великденското примирие между Русия и Украйна, очаквано, се оказа не точно пълно примирие. Примирието беше обявено преди два дни от руския диктатор Владимир Путин. Оръжията трябваше да замлъкнат в периода от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г. По-рано на Велика събота, украинският президент Володимир Зеленски беше скептичен за примирието и колко Путинова Русия ще го спазва. Заявявайки, че Великден трябва да бъде време за мир и сигурност, той предупреди, че украинската армия е готова за всяко развитие на събитията на фронта.

Взаимни обвинения

Двете страни обаче в момента се обвиняват взаимно в това кой пръв е нарушил "примирието".

Украинската страна твърди, че Русия е обстрелвала област Херсон и е атакувала Харков с дронове. В Херсон FPV дрон е ударил автобус, което е довело до смъртта на шофьора.

The Easter ceasefire is collapsing — both sides accuse each other



Russia and Ukraine have reported violations of the ceasefire. Both sides claim strikes and casualties.



Russian authorities said that Nova Kakhovka was shelled and a civilian was killed.



Русия, която започна войната в Украйна, се оплака, че Нова Каховка е била обстреляна и цивилен е бил ранен, според ТАСС, впоследствие дойде поправка - убит. Нова Каховка обаче е окупирано от руснаците украинско градче на източния бряг на река Днепър. А уж губернаторът на окупираната част от Херсонска област Владимир Салдо (назначен от руснаците и бивш кмет на Херсон в периода 2002 - 2012 година) не е обелил и дума за това в официалния си канал в Телеграм към момента на публикуване на този материал.

Русия атакува до последно преди примирието

Преди да настъпи 16:00 часа днес, Русия е ударила жилищна сграда в Краматорск. В резултат на атаката са ранени 10 души, нанесени са щети на 17 жилищни сгради и 12 коли, съобщи държавната спешна служба на Украйна.

В една от сградите е имало пожар в апартаментите на 2 и 4 етаж. Спасителите бързо са потушили пожара на площ от 22 кв.м. и спаси 3-ма души от блокирани апартаменти.