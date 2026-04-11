Спорт:

Великденското примирие в Украйна: Руска стрелба по цивилни и руско оплакване за същото в отговор (ВИДЕА и СНИМКИ)

11 април 2026, 19:25 часа 123 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/ДСНС України
Великденското примирие в Украйна: Руска стрелба по цивилни и руско оплакване за същото в отговор (ВИДЕА и СНИМКИ)

Великденското примирие между Русия и Украйна, очаквано, се оказа не точно пълно примирие. Примирието беше обявено преди два дни от руския диктатор Владимир Путин. Оръжията трябваше да замлъкнат в периода от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г. По-рано на Велика събота, украинският президент Володимир Зеленски беше скептичен за примирието и колко Путинова Русия ще го спазва. Заявявайки, че Великден трябва да бъде време за мир и сигурност, той предупреди, че украинската армия е готова за всяко развитие на събитията на фронта.

Взаимни обвинения

Двете страни обаче в момента се обвиняват взаимно в това кой пръв е нарушил "примирието".

Украинската страна твърди, че Русия е обстрелвала област Херсон и е атакувала Харков с дронове. В Херсон FPV дрон е ударил автобус, което е довело до смъртта на шофьора.

Русия, която започна войната в Украйна, се оплака, че Нова Каховка е била обстреляна и цивилен е бил ранен, според ТАСС, впоследствие дойде поправка - убит. Нова Каховка обаче е окупирано от руснаците украинско градче на източния бряг на река Днепър. А уж губернаторът на окупираната част от Херсонска област Владимир Салдо (назначен от руснаците и бивш кмет на Херсон в периода 2002 - 2012 година) не е обелил и дума за това в официалния си канал в Телеграм към момента на публикуване на този материал - ОЩЕ: Възможно ли е примирие и след Великден? Украинската армия ще действа като огледало

Русия атакува до последно преди примирието

Преди да настъпи 16:00 часа днес, Русия е ударила жилищна сграда в Краматорск. В резултат на атаката са ранени 10 души, нанесени са щети на 17 жилищни сгради и 12 коли, съобщи държавната спешна служба на Украйна.

В една от сградите е имало пожар в апартаментите на 2 и 4 етаж. Спасителите бързо са потушили пожара на площ от 22 кв.м. и спаси 3-ма души от блокирани апартаменти. ОЩЕ: Ще замлъкнат ли оръжията? Путин обяви примирие за Великден

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
примирие война Украйна Херсон руски атаки Крематорск
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес