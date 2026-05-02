В деня на Харманли: Божидар Саръбоюков бе отличен с почетен знак, плакет и солидна премия

Днес, на 2 май, българският лекоатлет Божидар Саръбоюков, родом от Харманли, присъства на събитието по случай деня на града. Там той беше отличен с почетен знак, плакет и премия от 1000 евро. Саръбоюков е европейски шампион в скока на дължина от първенството в зала в Апелдорн през 2025 и трети в света, отново в скока на дължина, от първенството по лека атлетика в зала в Торун, Полша. То се проведе през месец март, тази година.

Божидар Саръбоюков има личен рекорд от 8.31 метра на дълъг скок

Божидар Саръбоюков живее и тренира в Харманли. Той, заедно с треньора си Димитър Карамфилов, беше в залата в Културния център. На церемонията и двамата бяха наградени. Във фоайето на Културния център е била изложена и, и след това разрязана торта, дълга 8.31 метра. Точно толкова, колкото е личния рекорд на Саръбоюков. Самият той я е видял и се е пошегувал, че се е учудил колко много е скочил.

Саръбоюков ще участва на всички диамантени лиги и големи състезания

В благодарствената си реч Божидар сподели, че спортната база в Харманли е перфектна и затова продължава да провежда подготовките си там. Той я похвали като една от най-добрите в България и подчерта, че не е само за него, а за всички деца в Харманли. Треньорът на Саръбоюков съобщи, че младият лекоатлет ще участва на всички диамантени лиги и големи състезания този сезон.

