Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп "наказва" Берлин заради Иран: Хиляди американски войници напускат Германия

02 май 2026, 11:55 часа
Снимка: iStock
САЩ ще изтеглят около 5000 военнослужещи от Германия в рамките на една година, съобщи Reuters, като се позовава на съобщение на Пентагона. Бройката съставлява около 15% от американските сили, разположени в страната. "Съединените щати изтеглят 5000 войници от Германия в отговор на действията на близък съюзник в НАТО на фона на задълбочаващия се разрив между президента Доналд Тръмп и Европа заради войната с Иран", съобщи агенцията.

"Предвиждаме изтеглянето да бъде завършено в рамките на следващите шест до дванадесет месеца", заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Около 36 000 американски войници са разположени в Германия. При ротация бройката се увеличава до 39 000.

"Европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за сигурността си", заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, коментирайки намерението на САЩ . "Германия е на прав път в това отношение", посочи той и отбеляза, че са взети мерки за увеличаване на личния състав на Бундесвера, улесняване и ускоряване на обществените поръчки за придобиване на отбранителна техника и за строежа на инфраструктура.

Разрив в отношенията

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Президентът Доналд Тръмп по-рано тази седмица заплаши да изтегли част от американските военни от Германия, в момент, в който той влезе в конфликт с канцлера Фридрих Мерц относно американско-израелската война срещу Иран. Мерц заяви, че САЩ са "унижавани" от иранското ръководство и разкритикува липсата на стратегия на Вашингтон във войната.

САЩ имат няколко големи военни бази в Германия, включително щабовете на Европейското командване на американските сили и на Африканското командване на американските сили, въздушната база "Рамщайн" и регионалния медицински център "Ландщул", който е и най-голямата американска болница извън САЩ.

САЩ имат около 86 000 военни в Европа. Има американски бази и във Великобритания, и в Италия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Доналд Тръмп НАТО Германия американски военни война Иран
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес