Властови дилеми в Унгария: Зетът на Мадяр става правосъден министър, сестра му няма да е съдия

Встъпващият в длъжност унгарски премиер Петер Мадяр защити решението си да избере зет си за министър на правосъдието, като заяви, че зет му има "безспорна" професионална компетентност за поста. Мадяр подчерта във видеопубликация в профила си в социалната мрежа "Х", че Мартон Мелетей-Барна е правилният човек за поста и, че съпругата на встъпващия в длъжност министър ще направи "още една жертва" и ще се оттегли от поста си на съдия, "за да избегне дори привидното преплитане на клоновете на властта".

Бъдещият министър на правосъдието на Унгария е женен за сестрата на Мадяр, Анна Илона Мелетей-Барна - факт, който "създаде сериозна дилема и за мен", каза лидерът на Тиса, признавайки, че опасенията относно семейни отношения в управлението са "разбираеми".

"Познавам го отдавна. Решението ми се основаваше на неговата подготвеност, на ангажимента му към върховенството на закона“, каза Мадяр, добавяйки, че решението му не е било "политическо изчисление, а основното е било: Кой би могъл да представлява програмата на функционираща и хуманна Унгария с най-подготвено и морално убеждение, с непоколебима честност? "Фидес" унищожи върховенството на закона, правната сигурност и равенството пред закона престанаха да съществуват в Унгария. За да поправя всичко това, потърсих човек, способен да изпълни тази огромна, историческа задача и чиято професионална компетентност е безспорна".

— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 1, 2026

Мадяр първоначално представи първите си седем министерски кандидатури през април, само дни след като победи партията "Фидес" на Виктор Орбан и сложи край на 16-годишното му управление. Останалата част от управленския му екип беше обявена на 30 април, обобщава Politico.

Новото унгарско правителство трябва да встъпи в длъжност на 9 май.

