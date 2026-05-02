Стармър с предупреждение за икономиката, дори ако Ормузкият проток бъде отворен

Икономическата обстановка във Великобритания няма да се нормализира автоматично дори и Ормузкият проток да бъде отворен. Това предупреди британският премиер Киър Стармър, цитиран от ДПА и БТА. Той настоя, че за в бъдеще страната му трябва да "вземе друг курс", а не да се връща към досегашното статукво, установило се след сътресенията от световната финансова криза през 2008 г. и ковид пандемията, с което опита да даде сигнал на избирателите, че разбира тревогите им.

Стармър отправи предупреждението в отговор на въпрос за икономическите последици от американско-израелската война с Иран.

Още от самото начало на въоръжения конфликт Техеран блокира корабоплаването в Ормузкия проток и в резултат САЩ наложиха контраблокада на танкерите, влизащи и излизащи от пристанищата на Ислямската република.

Кризата със стратегическия морски път, по който преминават една пета от световните доставки на петрол, предизвика икономически смутове по целия свят.

Стармър посочи, че неговото разбиране е, че "много избиратели в страната са недоволни, че не виждат промяната, която искат да видят". "През по-голямата част от последните 20 години на практика бяхме в застой. И ще Ви кажа защо смятам така. Това е така, защото след всяка криза, през която преминавахме през тези години, без значение дали става дума за краха от 2008 г., Brexit или Covid, всяко правителство, което управляваше, се стремеше, ако може веднага да се върне старото положение", каза той.

И добави: "Но старото положение вече не работеше. И затова не можем да си позволим да правим това отново и отново. За да излезем от сегашната криза, ни е нужен друг курс".

Помолен да коментира дали не подготвя обществото за рязко повишение на инфлацията, правейки подобни паралели между иранската петролна криза и отминали глобални събития, Стармър отговори: "Да, точно това правя. И причината е, че имаме война на два фронта. Според мен е очевидно, че трябва да съберем страни, които да отворят Ормузкия проток. И тъкмо това правя в коалицията, която оглавявам заедно с президента Макрон. През последните седмици работим усилено в тази посока. Трябва да отворим протока час по-скоро. Но дори и това да се случи, не искам никой да си мисли, че отварянето на Ормузкия проток, значи автоматично връщане към нормалността. Няма да е толкова просто".

"И тук идва и войната в Украйна. Всички показатели сочат, че светът ще става все по-нестабилен, а не по-стабилен. Ако искаме да скъсаме със статуквото, трябва да направим Великобритания по-устойчива", отбеляза премиерът и посочи намерението си за по-тясно сближение с Европа и преход към зелената енергия.