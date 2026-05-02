Взетите мерки заради свлачището по пътя Смолян-Пампорово и кои са обходните пътища

Екип от геолози и проектанти ще извърши оглед на свлачището, което затвори пътен участък между Смолян и Пампорово в местността Райковски ливади. Целта е да се вземат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението в засегнатата зона. Съборени са стотици дървета, електрически стълбове, газоподаването в района е спряно - всичко това, след като на 1 май се активизира огромно свлачище и са се свлекли около 5000 квадратни метра земна маса. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Преминаването е невъзможно и се използват обходни маршрути.

Обходните маршрути са два

Обходните маршрути в района на свлачището са два - през Стойките и през Рожен. Пътят се удължава между 20 и 40 минути. В момента трафикът е засилен, но се очаква натоварване и през следващите работни дни, предава "Нова телевизия".

И двата участъка са изпълнени с много завои. Шофирането трябва да става при високо внимание. От полицията ще направят всичко възможно трафикът да бъде регулиран.

Много групи от Пампорово вече са напуснали близките до свлачището хотели.

Кризисният щаб заседава: няма проблеми с тока и водата, няма опасност за язовир "Пампорово"

Областен кризисен щаб се събра тази сутрин в Областната администрация в Смолян във връзка със свлачището, съобщи пред БТА областният управител Зарко Маринов. По думите му, към момента няма движение в засегнатия участък, но свлачището най-вероятно остава активно. Екип на ВиК е извършил проверка до колектора в местността Райковски ливади, където техниците са чули пукот и шумове, което е индикация за продължаващи процеси на терена.

„Работи се по възстановяване на газоподаването, като от дружеството „Си Ен Джи Марица“ заявиха, че се очаква то да бъде възстановено до края на деня. Няма проблеми с електрозахранването и водоснабдяването в района“, допълни Маринов.

Управителят на „Напоителни системи“ Костадин Чолаков е извършил оглед и е констатирал, че няма опасност за язовир „Пампорово“.

Областният кризисен щаб взе решение да бъде извършен спешен оглед на алтернативния път II-86 Соколовци – Рожен за евентуално надвиснали дървета, както и почистване на канавките. Полицията е поела ангажимент при необходимост да регулира движението, тъй като се очаква трафикът по второкласния път да се увеличи двойно.

Инж. Марин Кушев – директор на ОПУ – Смолян, заяви, цитиран от БНТ: "В момента ще локализираме място, на което да монтират кран, с който да спрат до участъка, да локализират подаването до последния хотел, за да могат да захранят курорта от този хотел назад. Реално остават може би три сгради надолу, които са откъснати, на които няма да може за момента да се възстанови газоподаването в близките един-два дни на хотелите, които са след засегнатия участък в посока Пампорово".

Няма бедстващи хора

Областният управител на Смолян каза, че няма бедстващи хора, застрашени сгради и хотели в Пампорово. Кметът Николай Мелемов заяви, че първото действие е било вчера вечерта в 20:00 часа, когато е събран кризисният щаб и е обявено бедствено положение, за да може всички институции да реагират бързо и да се облекчи вземането на решение. Той отчете, че Смолянска област е единствата в България, която има само автомобилен транспорт.

"Това е държавен път, ние от общината не можем да участваме с техника, с пари, просто с логистика и с подпомагане", заяви Мелемов.

Пет декара са пропаднали вследствие на свлачището, заедно със 100-годишни дървета. Службите се надяват в скоро време да могат да възстановят поетапно всичко, но пътят вероятно с месеци няма да може да се ползва.