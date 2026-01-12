Купени от интернет обява: Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви пари

Пореден случай на опит за пазаруване с фалшиви евробанкноти. Този път случаят е в района на Велико Търново. Младежи опитали да си напазаруват в магазин с фалшиви пари, купени от обява в интернет, която предлагала реквизитни евро банкноти, долари и турски лири.

Първоначално търговецът не разпознал, че евробанкнотите са фалшиви, но впоследствие установил измамата и сигнализирал полицията.

Младежите са установени, а по случая е образувана преписка.

Реквизитните банкноти ясно се отличавали както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента, но най-вече по надписа "Prop copy", съобщи БНТ.

От ОДМВР – В. Търново предупреждават гражданите да бъдат внимателни, да оглеждат банкнотите, които получават, особено при пазаруване от частни или съмнителни лица.