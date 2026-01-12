"Бяла светлина и като пеперуда": Необичайно явление в небето над Хърватия (ВИДЕО)

Около 18 часа местно време ракетата Falcon 9 на SpaceX можеше да се види от Хърватия като необичайно светлинно явление в небето, подобно на светлинна спирала, предаде Сrometeo.hr. Такива сцени възникват, когато горното ниво на ракета изпразва горивото по здрач или нощ, което е осветено от Слънцето на голяма надморска височина, докато земята вече е на тъмно. Ето защо тази мисия SpaceX, макар и изстреляна от Калифорния, визуално "докосна" части от Европа - включително и Хърватия.

Този момент е идеален за наблюдение, климатични, военно разузнаване и комуникационни спътници, тъй като осигурява стабилни условия на осветлението и последователни данни.

Хората бяха объркани

Мистериозни светлини в небето объркаха много хърватски граждани във вчерашния следобед. Светлините бяха регистрирани от Славония до Истрия и Далмация.

„Странна светлина“, както я описват, която известно време летяла в небето и след това изчезнала, била видяна над Риека, Бйеловар, Ново Село – Окицко и Подравина.

„Не знаем какво е било. В началото просто летеше като бяла светлина, после светлината пред него се разпростря като криле на пеперуда, после се завъртя и накрая просто изчезна", каза читател пред 24sata.hr, предава македонската медия "Вечер".