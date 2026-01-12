Войната в Украйна:

"Бяла светлина и като пеперуда": Необичайно явление в небето над Хърватия (ВИДЕО)

12 януари 2026, 11:53 часа 330 прочитания 0 коментара
"Бяла светлина и като пеперуда": Необичайно явление в небето над Хърватия (ВИДЕО)

Около 18 часа местно време ракетата Falcon 9 на SpaceX можеше да се види от Хърватия като необичайно светлинно явление в небето, подобно на светлинна спирала, предаде Сrometeo.hr. Такива сцени възникват, когато горното ниво на ракета изпразва горивото по здрач или нощ, което е осветено от Слънцето на голяма надморска височина, докато земята вече е на тъмно. Ето защо тази мисия SpaceX, макар и изстреляна от Калифорния, визуално "докосна" части от Европа - включително и Хърватия.

Този момент е идеален за наблюдение, климатични, военно разузнаване и комуникационни спътници, тъй като осигурява стабилни условия на осветлението и последователни данни. ОЩЕ: Самостоятелен град, независим от Земята: Илон Мъск разкри идеята си за Марс (ВИДЕО)

Хората бяха объркани

Мистериозни светлини в небето объркаха много хърватски граждани във вчерашния следобед. Светлините бяха регистрирани от Славония до Истрия и Далмация.

„Странна светлина“, както я описват, която известно време летяла в небето и след това изчезнала, била видяна над Риека, Бйеловар, Ново Село – Окицко и Подравина.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Не знаем какво е било. В началото просто летеше като бяла светлина, после светлината пред него се разпростря като криле на пеперуда, после се завъртя и накрая просто изчезна“, каза читател пред 24sata.hr, предава македонската медия "Вечер". ОЩЕ: Мъск планира SpaceX да излезе на фондовата борса

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия SpaceX явление
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес