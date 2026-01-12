Звезди от Дисни със собствено шоу на наградите "Златен глобус" (ВИДЕО)

Селена Гомес и Майли Сайръс отново доказаха, че миналото им в Disney Channel остава незабравимо – дори години по-късно. Двете звезди предизвикаха вълна от носталгия по време на наградите "Златен глобус" 2026, когато се появиха заедно и създадоха един от най-обсъжданите моменти на вечерта. Събитието се проведе на 11 януари в Beverly Hilton, Лос Анджелис, а кадрите от ексклузивно видео на "E! News" показаха как Майли и Селена позират рамо до рамо с усмивки и увереност, които издават дългогодишно приятелство и взаимно уважение.

Майли Сайръс впечатли с черна рокля с пайети от "Saint Laurent", съчетаваща рок излъчване и висша мода. Селена Гомес заложи на класическа елегантност с черна рокля "Chanel", подчертана с ефирни бели детайли, напомнящи пера. Контрастът в стиловете им направи появата им още по-запомняща се.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Номинации и награди

На сцената на Златните глобуси Майли беше номинирана за "Най-добра оригинална песен – игрален филм" със сингъла "Dream as One" от "Avatar: Fire and Ash", докато Селена получи признание за актьорската си игра с номинация за "Най-добра актриса в комедиен или музикален телевизионен сериал за ролята си в "Only Murders in the Building".

Макар и да не си тръгнаха с награди, двете артистки напомниха защо остават сред най-влиятелните имена в съвременната поп култура. Срещата им беше не просто шоу на червения килим, а символ на израстването им – от тийн идоли до утвърдени артисти със собствен почерк и силно присъствие.

Златните глобуси 2026 определено ще бъдат запомнени с тази малка, но значима Disney среща, която събра миналото и настоящето в един бляскав кадър.

