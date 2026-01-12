Любопитно:

Звезди от Дисни със собствено шоу на наградите "Златен глобус" (ВИДЕО)

12 януари 2026, 12:00 часа
Звезди от Дисни със собствено шоу на наградите "Златен глобус" (ВИДЕО)

Селена Гомес и Майли Сайръс отново доказаха, че миналото им в Disney Channel остава незабравимо – дори години по-късно. Двете звезди предизвикаха вълна от носталгия по време на наградите "Златен глобус" 2026, когато се появиха заедно и създадоха един от най-обсъжданите моменти на вечерта.  Събитието се проведе на 11 януари в Beverly Hilton, Лос Анджелис, а кадрите от ексклузивно видео на "E! News" показаха как Майли и Селена позират рамо до рамо с усмивки и увереност, които издават дългогодишно приятелство и взаимно уважение.

View this post on Instagram

A post shared by E! News (@enews)

Майли Сайръс впечатли с черна рокля с пайети от "Saint Laurent", съчетаваща рок излъчване и висша мода. Селена Гомес заложи на класическа елегантност с черна рокля "Chanel", подчертана с ефирни бели детайли, напомнящи пера. Контрастът в стиловете им направи появата им още по-запомняща се.

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Майли Сайръс е готова да се върне към големия екран, но не само за "Хана Монтана" (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Номинации и награди

На сцената на Златните глобуси Майли беше номинирана за "Най-добра оригинална песен – игрален филм" със сингъла "Dream as One" от "Avatar: Fire and Ash", докато Селена получи признание за актьорската си игра с номинация за "Най-добра актриса в комедиен или музикален телевизионен сериал за ролята си в "Only Murders in the Building".

Макар и да не си тръгнаха с награди, двете артистки напомниха защо остават сред най-влиятелните имена в съвременната поп култура. Срещата им беше не просто шоу на червения килим, а символ на израстването им – от тийн идоли до утвърдени артисти със собствен почерк и силно присъствие.

Още: Това ли ще са носителите на наградите "Оскар"?

Златните глобуси 2026 определено ще бъдат запомнени с тази малка, но значима Disney среща, която събра миналото и настоящето в един бляскав кадър. 

Припомняме, че филмът "Битка след битка" с Леонардо ди Каприо обра наградите "Златен глобус", а "Хамнет" изненада всички, за което може да прочетете повече тук

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Майли Сайърс Златен глобус Селена Гомес
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес