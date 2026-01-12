Два силни сигнала от Тръмп към Путин да преговаря наистина за мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е изпратил силен сигнал на руския диктатор Владимир Путин, че търпението му заради случващото се в Украйна се изчерпва. Става въпрос за залавянето на петролния танкер Marinera – крещящ пример за част от руския сенчест флот, при това неособено добре прикрит като собственост и всъщност с ясни руски връзки назад във времето що се отнася до този аспект. Информацията за настроението на Тръмп съобщава британското издание The Telegraph – ОЩЕ: С подводница и кораби в близост Русия не смее да се намеси: "Изгубихме връзка с танкера "Marinera"

Според материала, който се позовава на източници от близкия кръг на президента на САЩ, Тръмп е все по-разочарован от Путин и го смята за по-голяма пречка пред мира в Украйна, отколкото счита същото за украинския президент Володимир Зеленски. Съответно, операцията срещу Marinera и още един сигнал - новата активност за поредни американски санкции срещу руския петрол с по-голям обхват - са знаци на Тръмп към Путин да не шикалкави и наистина да гледа към мир в Украйна – ОЩЕ: Да убием Тръмп: Z-канал пощуря, САЩ вървят към нов удар със санкции срещу руския петрол (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Той [Тръмп] използва подхода на моркова и тоягата. И мисля, че морковите му са свършили", казва източник на The Times. Друг източник заявява, че преговорната позиция на Путин "две крачки напред, една крачка назад" става "изморителна" за Тръмп. Няколко служители на Белия дом твърдят, че възгледите на администрацията на Тръмп все повече съвпадат с европейското мнение, че Путин бавно печели време. А по този повод украински профили в социалните мрежи иронизират, че Тръмп е разочарован, но след 2-3 седмици ще му мине и пак ще нарочи Зеленски.

Междувременно, Украйна продължава своята политика за ефективно налагане на санкции срещу руския петрол като основен източник на приходи за военната машина на Путин. Украински операции с дронове поразиха нови руски петролни платформи в Каспийско море. Става въпрос за общо три платформи, като платформата "Грайфер" е напълно спряла работа. Платформите са на около 900 километра от Украйна:

Ukrainian Special Operations Forces released a video showing hits on the V. Filanovsky, Yuri Korchagin and Valery Grayfer ice‑resistant platforms, all owned by Lukoil. According to them, these facilities are being used to supply fuel to Russia’s army. https://t.co/KB7ayRO53k pic.twitter.com/FUOJbprVJL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Значително увеличение на интензивността на бойните действия на дневна база отчита украинският генщаб. На 11 януари е имало 219 бойни сблъсъка, докато на 10-ти януари бяха 173. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 151 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 5 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2941 изстреляни снаряда, като това е с около 800 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5273 FPV дрона, което е с около 1800 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

46 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление според информацията на украинския генщаб, който отново посочва самия Покровск като място на боеве, както и селата Котлино и Удачно, които се намират на южната дъга на Покровск! В съседното от юг Олександриевско направление е имало 17 руски пехотни атаки, а по-на юг, при Гуляйполе, украинският генщаб съобщава за 44 блокирани руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 17 руски пехотни атаки. В Лиманското направление, както и в най-северната част на Харковска област, при Вовчанск, са станали по 16 руски пехотни атаки. 9 са били руските пехотни атаки в Купянското направление, 8 – в Ореховското направление, в най-западната част на Запорожка област.

La 25ª Brigada🇺🇦 repeliendo el intento de avanzar de un grupo de más de 20 rusos en el Norte de Pokrovskhttps://t.co/uY6jXcbxqz pic.twitter.com/1AmKp7PGO1 — Manu (@PuenteUribarri) January 11, 2026

Украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", коментира, че руснаците се стараят максимално да се възползват от суровите метеорологични условия и да правят пробиви. Само че това рядко става с опити с по-големи колони с военна техника – залага се на малки щурмови групи, често руските войници се придвижват пеша.

More African mercenaries cheerfully serving in Russia's army – seemingly clueless that their Russian commander calls them disposable material. https://t.co/UQB0hSq9VW pic.twitter.com/aqvdt99DN9 — WarTranslated (@wartranslated) January 11, 2026

За направлението към Константиновка, известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" коментира, че боевете за село Плещеевка пак са започнали. Колегите им от "Два майора" обръщат внимание, че при Вовчанск украинците контраатакуват, защото са дошли подкрепления и критикуват докладите от Купянското направление – в Петропавловка и Кучеровка позициите са украински, а в село Подоли е рискуван животът на руски войници само да развеят руското знаме уж че има напредък. Каналът обаче се хвали, че при Гуляйполе украинските контраатаки били неуспешни. Говорителят на обединения украински генщаб полковник Виктор Трехубов каза за Купянск, че по украински оценки в самия град са останали около 50-60 руски войници.

