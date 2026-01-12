"Била увита с тел": Работници в Босна и Херцеговина изкопаха жертва от войната (СНИМКА)

Работници изкопаха жертва от последната война в Босна и Херцеговина. Те трябвало да поддържат гробището в село Мутник, Козарац, пише босненската медия Dnevni avaz. Работниците са открили кост, увита в тел и парчета материал, наподобяващ дрехи. Незабавно са уведомени разследващите за изчезнали лица, пише още босненската медия. Находката е незабавно докладвана на компетентните органи, а достъпът до мястото е забранен.

Мястото скоро ще бъде щателно проверено и разследвано в съответствие със законовите процедури.

Защо това не е обикновена кост?

Този случай за пореден път привлече вниманието към мъчителния процес на издирване на изчезнали лица и важността на установяването на истината. Жасмин Гламочанин подчерта емоционалното значение на откритията.

"Подобни сцени с тленни останки, от една страна, говорят повече от хиляда думи, а от друга, оставят човек безмълвен. Това не е просто обикновена кост, ето го нечий баща, син, брат, сестра... част от нечий живот. Всяко откритие носи нова тъга, но и надежда, че истината ще излезе наяве. Наше задължение е да останем хора, да не забравяме и да упорстваме в борбата за истина и справедливост", каза той и сподели кадри в социалната мрежа.