12 януари 2026, 12:01 часа 207 прочитания
Две жертви и един ранен при пожар в Габрово

Двама души загинаха, а един е ранен при пожар, обхванал къща в Габрово. Сигналът за пламъците, избухнали в имота на улица "Капитан Дядо Никола", е подаден в 4.40 часа тази сутрин.

На място са изпратени два противопожарни автомобила и 7 пожарникари от РСПБЗН-Габрово.

Нанесени са големи щети, унищожено е домашно имущество. Причините за пожара се разследват, предава БНР.

Снощи 71-годишна жена е загинала, а 72-годишният й съпруг е пострадал при пожар в плевенското село Еница.

Това съобщават на страницата в интернет на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Общо 56 пожара са потушени в страната през последните 24 часа. Преки материални щети има при 23 от тях, от които 14 са били в жилищни сгради, един - във временна постройка, а четири са в транспортни средства.

Екипите на пожарната са реагирали на 87 сигнала за произшествия. Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции през изминалото денонощие. Регистрирано е и едно фалшиво повикване.

Спасиана Кирилова
Пожарна Пожарникари жертви пожар ранен
