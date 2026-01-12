Украйна порази една от най-мощните ТЕЦ в Южна Русия. Пак щети в Киев, а в Одеса са без ток (ВИДЕО)

Русия атакува Украйна през нощта на 11 срещу 12 януари с ударни дронове, като основна цел бе столицата Киев. Отново има много щети по гражданската инфраструктура и жилищните сгради. Удар с дрон по нежилищна сграда в квартал Соломански пък предизвика пожар, който вече е овладян, съобщи кметът Виталий Кличко. Отломки паднаха близо до жилищна сграда на друг адрес в същия квартал. Вълната от взрива счупи прозорците и предизвика пожар. Няма данни за ранени.

Russia attacked Ukraine at night, mainly aimed for Kyiv using strike drones. Again there is lots of damage to civilian infrastructure and residential buildings.



Day in, day out. pic.twitter.com/s7weqcBYDg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

Без ток в Одеса

В региона на Одеса 33 500 семейства са останали без ток след руската атака, твърди най-големият частен енергиен оператор в Украйна - ДТЕК. Компанията отбеляза, че щетите са значителни и възстановяването на оборудването ще отнеме време.

„Електроенергийните работници в региона на Одеса работят в засилен режим, за да отстранят последиците от обстрела възможно най-бързо“, се казва в изявлението.

В Киев все още ТЕЦ 5 и ТЕЦ 6 не работят, а ТЕЦ 5 е най-голямата, която осигурява парно, топла вода и ток за украинската столица:

TPP‑5 and TPP‑6 power plants remain offline following last week’s ballistic missile strikes, MP Nagornyak says. Attempts to repair them have not succeeded yet while crews work hard to restore it. Protective structures failed to prevent the damage. https://t.co/dgaOzCBvGC pic.twitter.com/ax2CrqlWhj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

В нощта на 12 януари (от 18:00 часа на 11 януари) руснаците са атакували Украйна със 156 дрона, около 110 от тях "Шахед". Според предварителни данни, публикувани към 08:00 ч. от украинските ВВС, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 135 безпилотни летателни апарата в северната, южната, източната и централната част на страната. Регистрирани са 16 удара на дронове на 11 места, както и падането на отломки на две места.

Украинска атака в Новочеркаск срещу ТЕЦ

Украйна пък атакува държавна топлоелектроцентрала в Новочеркаск - в Ростовска област на Руската федерация. Местни жители съобщиха, че на 12 януари сутринта на мястото са били изпратени аварийни служби, за да гасят пожара. Кадри от очевидци бяха публикувани от канала Supernova+.

Според анализатори от руския опозиционен Telegram канал ASTRA пожарът може да е възникнал в откритото разпределително устройство на ТЕЦ-а. Това е устройството, чрез което токът се подава в електропреносната мрежа.

ТЕЦ "Новочеркаск" е голяма топлоелектрическа централа в област Ростов - една от най-мощните в Южна Русия. Тя се състои от няколко енергийни блока, които използват въглища като основно гориво и природен газ като резервно/допълнително гориво. Инсталираната електрическа мощност на централата е приблизително 2250 MW (около 2,2 GW). Този обект е построен по време на съветската епоха, между 1965 и 1972 г. През 2016 г. е добавен още един енергиен блок.

Централата е била многократно атакувана от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна.

The Novocherkassk power plant in Russia’s Rostov region was struck last night and is still burning hours later. The scale of the damage remains unclear, but a fire is observed. pic.twitter.com/BL1BuZgZAF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

Според военното министерство на Русия между 7:00 и 8:00 часа московско време дежурните системи за противовъздушна отбрана са унищожили 6 украински безпилотни летателни апарата над територията на Ростовска област. През нощта пък е имало сваляне на още 4 дрона над региона от общо 13, засечени в руското небе, твърди ведомството.

Единственото съобщение в канала на губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар от 12 януари гласи: "От неделя вечерта в районите Каменск, Аксайски, Белокалитовски, Кашарски и Милеровски в Ростовска област са били прехванати и унищожени дронове. Няма жертви. Информацията за последиците на земята се изяснява".

Междувременно топлоелектроцентралите TPP-5 и TPP-6 в Киев остават извън експлоатация след ракетните удари на руските сили от миналата седмица, заяви депутатът от партията на Володимир Зеленски - "Слуга на народа" - Серхий Нагорняк. Опитите за ремонт все още не са успешни, но екипите работят усилено за възстановяването на ТЕЦ-овете. Защитните конструкции не са успели да предотвратят щетите, посочи той.

