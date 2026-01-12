Икономист: Въвеждането на еврото върви по-гладко от очакваното

Към момента въвеждането на еврото и преходът от лева към единната европейска валута в България вървят по-гладко от очакваното. Това мнение изказа Петър Ганев - старши икономист в Института за пазарна икономика пред БНР. "Оперативно на ниво търговия, особено когато говорим за големи вериги, както и на ниво подготовка на банките нещата наистина изглежда, че се случват", допълни още той.

"Много е важно, че институциите говорят спокойно. Това влиза и в едно сравнително спокойно говорене и в медиите. Не се нагнетява излишно средата", отбеляза Ганев

По думите му левовете в обращение, които традиционно са около 30 млрд., в момента са 16 млрд., а еврото в обращение вече минава 3 млрд. Все още преобладават левовете, но пътят е едностранен - всички доходи идват в евро", посочи той. "Това, което влиза в касите на големите вериги като левове, не се връща на пазара - то отива в банките, а от там в Централната банка. Влакът е еднопосочен. Дори в малките магазини в Северозапада или където и да било е неизбежно в един момент и то сравнително скоро да започне еврото да преобладава", подчерта икономистът.

Закръгляне на цените ще има

По думите му закръгляне на цените ще има, като ефектът е 0,5% - той е неизбежен, но той води до улеснение при връщането на дребни монети. "Това е малкият ефект, който улеснява транзакциите на пазара, отбеляза Ганев, като добави, че въпросът е дали има допълнителни практики в тази посока. Той посочи, че има проблеми на някои места, но според него не може да се говори за масови практики за увеличаване на цени.

Какво ще е увеличението на заплатите в бюджетната сфера ще разберем към средата на януари, когато се очакват данните за декември миналата година, коментира икономистът и изказа предположението си, че то ще е към 5-6%.

"Липсата на бюджет няма да доведе до липса на пари или някакви проблеми във всекидневния живот, тъй като плащанията на заплати, пенсии продължават, ще има индексация по отношение на заплати, пенсиите също се индексират както обикновено в средата на годината. По-скоро на макрониво в един момент е възможно средствата за инвестиции да бъдат управлявани по-внимателно, тъй като това е начинът на оперативно ниво да внимаваш с ликвидността, с това, което влиза като приходи, и с бюджетното салдо. Когато нямаш приет бюджет, е по-очаквано да си внимателен с инвестиционните разходи", коментира Ганев.

"Първите месеци на годината, нищо чудно и първата половина на годината, ще изкараме в ситуацията, в която сме в момента с удължителен бюджет", прогнозира икономистът.