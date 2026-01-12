Войната в Украйна:

В руските църкви: Молебен за вразумяване на жените, искащи аборт (СНИМКИ)

Руските църкви проведоха първия си молебен „за вразумяване“ на жени, планиращи аборт. На 11 януари в руските региони се проведе първият молебен „за вразумяване на онези, които възнамеряват да погубят детето в утробата“ – тоест на жени, планиращи аборт, както е обяснено на уебсайта на Московската епархия. Текстът на молебната служба е одобрен от Синода на Руската православна църква (РПЦ) на 26 декември 2025 г. Посочено е и друго име: „За вразумяване на онези, които възнамеряват да убият младенец в утробата (аборт)“.

Службите

По информация на според изданието „7x7“ служби са проведени в Челябинска, Томска, Хабаровска и Волгоградска области. „Комерсант“ съобщава, че службата е проведена в поне 15 региона. Тя е била насрочена да съвпадне с деня на възпоменание на 14 000 витлеемски младенци, убити по заповед на цар Ирод. Молебенът е бил придружен с раздаването на листовки и кукли ембриони.

На уебсайта на Рибинската епархия е посочено, че Руската православна църква е постановила ежегодно на този ден да се провежда служба „за увещание на онези, които възнамеряват да убият младенец в утробата“.

Евгения Чаушева
