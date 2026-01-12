Европа планира да разположи свои военни в Гренландия

Водени от Великобритания и Германия, европейските държави планират да разположат собствени военни сили в Гренландия. Това ще бъде ход с цел да бъде убедена Америка, че Европа взема насериозно значението на острова за сигурността на Арктическия регион, съобщава агенция Блумбърг, цитирана от Ройтерс.

Според неназованите източници на агенцията за целта Германия ще предложи организиране и изпращане на специална мисия на НАТО.

Вчера за подобно нещо съобщи и британският вестник "Телеграф". Според него Лондон преговаря за обща мисия с Берлин, Париж и други европейски столици.

Европа праща войски, кораби и авиация

Ако въпросните планове се осъществят, това може да доведе до разполагането на британски войски, бойни кораби и авиация в защита на Гренландия от възможни посегателства на Русия и Китай.

Засега няма официално потвърждения на инициативата, но тя идва в отговор на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати трябва да притежават Гренландия, за да предотвратят руска или китайска окупация в бъдеще.

Белгия например изрази подкрепа за идеята за операция на НАТО в северната част на Атлантическия океан в отговор на притесненията на САЩ, че Русия и Китай могат да окупират Гренландия, съобщава Ройтерс.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен посочи като възможен модел текущата операция на Алианса срещу саботажите в Балтийско море и подчерта нуждата от единство между натовските съюзници, предаде БНР.

Апетитите на САЩ

Президентът Тръмп посочи в петък заплахата от Русия и Китай като претекст за желанието си да отнеме Гренландия от съюзна Дания.

Суверенът на острова Дания, както и самата Гренландия, отхвърлиха претенциите за присъединяване на стратегическия остров към САЩ. Копенхаген предупреди, че заради тези претенции под риск е бъдещето на НАТО.

В последното си изявление от борда на самолета Air Force One Тръмп заяви, че Гренландия трябва да приеме предложението на САЩ, "защото не биха искали да видят как Китай или Русия ги завладяват.

"Гренландия трябва да приеме сделката, защото не иска Русия или Китай да поемат контрола. На практика тяхната отбрана са два два кучешки впряга. А в същото време наоколо има руски и китайски разрушители и подводници", заяви Тръмп.

Тръмп отхвърли предупрежденията на съюзниците на САЩ и затвърди позицията си, че Вашингтон трябва да поемат контрол над Гренландия, добавяйки, че не го интересува дали придобиването на арктическата територия би разстроило НАТО.

"Ако това засяга НАТО, значи засяга НАТО. Но ви казвам още сега - те имат много по-голяма нужда от нас, отколкото ние от тях", поясни Тръмп.

Тръмп е категоричен в коментарите си по темата, че американският контрол над Гренландия е неизбежен.

"Ако ние не вземем Гренландия, Русия или Китай ще го направят. И аз няма да позволя това да се случи. По един или друг начин, ние ще имаме Гренландия", обяви той.