Бойко Борисов: Контрабандисти финансираха декемврийските протести (ВИДЕО)

Контрабандни кръгове са финансирали антиправителствените демонстрации в края на миналата година, които завършиха с оставката на кабинета "Желязков". Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на поредно изказване пред партийния актив в централата на формацията.

"Та в резюме, към тези, които ни критикуват и много обичат да се хвалят: за времето, в което Асен Василев не е едноличен господар на Митниците и на данъчните служби, защото той беше едноличен господар, за тази една година и по-малко, над 14 милиарда лева повече са влезли в държавната хазна. Можете ли да си представите колко контрабандисти квичат сега изпод масата и викат "Дано дойде Радев, Асен Василев и някой от тея, да се махнат тея дето ни спряха контрабандата". Колко данъчни и дедесари се молят и палят срещи в църквите, които построихме, да ни няма, за да може пак да мамят. Е, и много голяма част от тях финансираха протестите. Те си го знаят... и колегите от ПП-ДБ, и другите. И някои вече го и говорят", допълни Борисов, но без да посочи кои конкретни контрабандисти са финансирали протестите, събрали стотици хиляди по площадите на България и чужбина.

"Но да, имаше неща от протестите, които ние си знаехме, предвиждахме, че така ще станат", каза още лидерът на ГЕРБ, но не каза кои са контрабандистите

Като единствен пропуск по време на управлението си Борисов посочи, че е бил прекалено отстъпчив към бюджетните претенции на това, което нарече крайно леви популисти - БСП и Новото начало на Делян Пеевски. По думите му неговите симпатизанти били недоволни, че не е действал по-твърдо. Затова сега той настоя партията да разполага с поне 90 народни представители.

