Бивш полски министър получи убежище в Унгария

Бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро обяви днес, че унгарското правителство му е дало убежище. "Реших да се възползвам от убежището, предоставено ми от унгарското правителство заради политическите репресии в Полша", написа той в профила си в социалната мрежа Х.

Прокуратурата на Полша разпореди през ноември ареста на Жобро, който е обвинен в участие в престъпна група и злоупотреби. Бившият министър е свързван със спорните полски съдебни реформи, които предизвикаха противоречия между Брюксел и Варшава в периода 2015-2023 г. и бе признат за виновен по 26 обвинения, за които може да бъде осъден на 26 години лишаване от свобода, припомня Ройтерс.

Полският топ дипломат: Променихме плановете на Путин и не е ясно дали той ще издържи (ВИДЕО)

Поляк, тръгнал да си докаже, че в Украйна няма война, вероятно е умрял в руски арест