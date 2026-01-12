Лайфстайл:

Клауза "Фарадж": Солени глоби за Великобритания, ако се откаже от рестартирането на отношенията с ЕС

12 януари 2026, 08:52 часа 316 прочитания
Всяко бъдещо британско правителство да плаща значителни финансови компенсации, ако се откаже от споразумението за "рестартиране" на отношенията между Великобритания и ЕС след Brexit. За това настоява Брюксел като част от преговорите с премиера Киър Стармър, пише "Файненшъл таймс".

ЕС е поискал включване на специална клауза, която би задължила Лондон да плати голямо обезщетение, ако реши да се оттегли от предложеното споразумение между ЕС и Обединеното кралство за премахване на бюрокрацията заради Brexit, засягаща британските износители на храни и напитки. Това сочи проекта на текста, видян от "Файненшъл таймс".

Застраховка срещу Фарадж

Европейските дипломати са нарекли клаузата "Фарадж", защото тя е предназначена да застрахова блока срещу риска лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фарадж да стане министър-председател и да изпълни заплахата си да анулира опита на Стармър да се сближи с Брюксел.

Според клаузата ако някоя от страните се оттегли, тя трябва да плати компенсация, която би включвала разходите за създаване на "инфраструктура и оборудване, първоначално набиране и обучение на персонал, за да се установят необходимите гранични проверки".

Това е "предпазна клауза, която да осигури стабилност и възпиращ фактор срещу Фарадж и компания", заяви дипломат от Брюксел, добавяйки, че ЕС иска дългосрочно споразумение, а не само до 2029 г., в случай че настъпи промяна на следващите избори.

Стармър е превърнал "ветеринарното", наричано още "санитарното и фитосанитарното" споразумение, в ключов елемент от плановете си за подобряване на търговските споразумения с Брюксел. Към това се причислява и споразумението за повторно свързване на схемите за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС и Обединеното кралство, предаде БНР.

Сериозна подкрепа споразумението получава от търговските и индустриалните групи. То би премахнало почти цялата бюрокрация, свързана с Brexit, пред която са изправени износителите на селскостопански хранителни продукти.

Десислава Любомирова
