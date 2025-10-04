Бунт в Грузия: Щурм на президентския дворец и жестоки боеве с полицията (ВИДЕО)

Провелите се днес местни избори в Грузия предизвикаха масови протести в столицата Тбилиси. Причината - резултатите за кметове и общински съвети в общо 64 общини. Опозицията, включително силите, водени от бившия президент Михаил Саакашвили, призова за бойкот на гласуването и протестиращите да излязат на улицата. Протестиращите обвиняват настоящото правителство, включително кукловода му - олигарха Бидзина Иванишвили, основател на управляващата партия "Грузинска мечта", и премиера Ираклий Кобахидзе, че са на подчинение на Кремъл.

Ескалацията стигна дотам, че беше щурмуван президентският дворец и грузинската полиция се намеси със сила. Протестиращите издигнаха барикади и запалиха руското знаме.

Бившият грузински президент Саломе Зурабишвили осъди опита дворецът да бъде превзет. "Този ​​опит за превземане на президентския дворец може да бъде организиран от режима единствено с цел да дискредитира 310-дневния мирен протест на грузинския народ. Като легитимен президент, аз се противопоставям на това и ще продължа мирно да подкрепям народа си, докато не спечелим нови избори", заяви Зурабишвили, според руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Зурабишвили все още е считана за президент, макар че "Грузинска мечта" издигна Михаил Кавелашвили и той се закле за държавен глава, след като мандатът на Зурабишвили изтече. Грузинската опозиция обаче не го признава, но "Грузинска мечта" като управляваща партия държи абсолютно мнозинство в парламента.

"Грузинска мечта" е спечелила над 80% от гласовете на общинските избори, според данни на Централната избирателна комисия на Грузия (ЦИК), след като са обработени 55% от бюлетините.

