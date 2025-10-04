Бунт в Грузия: Щурм на президентския дворец и жестоки боеве с полицията (ВИДЕО)

Провелите се днес местни избори в Грузия предизвикаха масови протести в столицата Тбилиси. Причината - резултатите за кметове и общински съвети в общо 64 общини. Опозицията, включително силите, водени от бившия президент Михаил Саакашвили, призова за бойкот на гласуването и протестиращите да излязат на улицата. Протестиращите обвиняват настоящото правителство, включително кукловода му - олигарха Бидзина Иванишвили, основател на управляващата партия "Грузинска мечта", и премиера Ираклий Кобахидзе, че са на подчинение на Кремъл.
🇬🇪 The situation in Tbilisi, where thousands have taken to the streets right now— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025
Protesters are marching toward the presidential palace, Clash Report says. https://t.co/SfBGIeQl4S pic.twitter.com/Lmz4qYLkQG
Ескалацията стигна дотам, че беше щурмуван президентският дворец и грузинската полиция се намеси със сила. Протестиращите издигнаха барикади и запалиха руското знаме.
⚡️ BREAKING: Protesters in Tbilisi have stormed the presidential palace, breaking through metal barricades— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025
The situation is escalating.
Earlier today, thousands took to the streets of the Georgian capital to protest against the municipal elections. pic.twitter.com/YoXQahgqD9
🇬🇪 The fence around the presidential palace in Tbilisi has been almost completely torn down — some protesters have entered the courtyard— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025
Special forces are on site, trying to protect the residence, Echo of the Caucasus reports. https://t.co/jk9PN1tOTr pic.twitter.com/p5Jty6pCE1
🤜In Tbilisi, police have begun a violent crackdown on protesters https://t.co/cn7EZo3dn8 pic.twitter.com/U5Z3TLCGzQ— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025
Бившият грузински президент Саломе Зурабишвили осъди опита дворецът да бъде превзет. "Този опит за превземане на президентския дворец може да бъде организиран от режима единствено с цел да дискредитира 310-дневния мирен протест на грузинския народ. Като легитимен президент, аз се противопоставям на това и ще продължа мирно да подкрепям народа си, докато не спечелим нови избори", заяви Зурабишвили, според руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.
Още: Грузия арестува стар бизнес партньор на Тръмп - телеком магнат, опълчил се срещу властта
Зурабишвили все още е считана за президент, макар че "Грузинска мечта" издигна Михаил Кавелашвили и той се закле за държавен глава, след като мандатът на Зурабишвили изтече. Грузинската опозиция обаче не го признава, но "Грузинска мечта" като управляваща партия държи абсолютно мнозинство в парламента.
"Грузинска мечта" е спечелила над 80% от гласовете на общинските избори, според данни на Централната избирателна комисия на Грузия (ЦИК), след като са обработени 55% от бюлетините.
Още: Управляващите в Грузия довършиха демокрацията с нов закон за "чуждестранните агенти" и удар по медиите