Бурята "Киърън" удари и Гърция: Обърнати коли, села без достъп и къщи без покриви (ВИДЕО+СНИМКИ)

Лошото време, което от сутринта засегна голяма част от страната, се прояви в Ксанти със силна буря, градушка и силни ветрове и причини големи разрушения. Видео на Хanthinea.gr показва преобърнати коли, паднали дървета и др.

Intense #Rain in the Northern Greece with thunderstorms and Strong winds which is caused by Storm ciaran.#Greece #ClimateChange #Climatecrisis #StormCiaran #ClimateEmergency pic.twitter.com/HPdRFSydVN