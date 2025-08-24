Войната в Украйна:

24 август 2025, 14:12 часа 658 прочитания 0 коментара
Ман Сити се разбра с един от най-класните футболисти в света и същевременно продава свой играч за над 70 млн. евро

Английският гранд Манчестър Сити далеч не е приключил с трансферите през това лято. "Небесносините" са изключително активни на трансферния пазар в опит да се върнат на върха в английския и световен футбол. За целта Пеп Гуардиола прави редица промени по състава си, а една от тях се очертава да бъде на вратарския пост. Там Сити се очаква да се подсили с един от най-класните вратари в света - Джанлуиджи Донарума.

Донарума се разбра с Манчестър Сити, остава да се постигне сделка и с ПСЖ

Според последните информации на авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо, Джиджи Донарума е постигнал споразумение със Сити за личните си условия и е готов да се присъедини към отбора на Пеп Гуардиола. В ход са и преговори между Ман Сити и ПСЖ за цената на вратаря, който бе изключен от състава на европейските шампиони. Първоначално парижани настояваха за 50 млн. евро, но се очаква финалната сума да е по-ниска.

Джиджи Донарума

Тотнъм иска да купи Савиньо от Сити за над 70 млн. евро

Трансферът на Донарума в Сити е обвързан и с евентуалното напускане на Едерсон. В лагера на Сити първо ще изчакат бразилският страж да реализира изходящия си трансфер, който най-вероятно ще бъде в посока Галатасарай. Иначе на "Етихад" обмислят и още един изходящ трансфер: този на Савиньо, който е желан от Тотнъм. "Шпорите" са склонни да платят над 70 млн. евро, за да договорят Савиньо.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
