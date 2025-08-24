Джокович критикува топ играчите от ATP за мълчанието им по "тема табу" в световния тенис

Най-великият тенисист за всички времена Новак Джокович, който продължава да е сред най-добрите играчи дори и на 38-годишна възраст, не спести критики към колегите си от световния елит в ATP Тура по една "тема табу" - тази за продължителността на турнирите от сериите "Мастърс 1000". Тези надпревари станаха с продължителност от почти две седмици, колкото е продължителността и на четирите турнира от Големия шлем.

В тениса вече неофициално има 12 турнира от Големия шлем на година

Ноле коментира, че в момента много играчи се оплакват от натоварения календар и тежките Мастърс надпревари, но напомни, че когато е трябвало да се предприемат стъпки и разговори в тази посока, водещите тенисисти не са били достатъчно активни. Той смята, че това не е първият случай, в който топ играчите си замълчават по важни теми, като призова всеки да вложи време и енергия не само заради себе си, но и заради бъдещите поколения.

Мастърс турнирите продължават по почти две седмици

"Честно казано, не ми харесват двуседмичните турнири от Мастърс сериите... Бих искал да играя повече от другите турнири, но в момента, ако се замислите, неофициално имаме 12 турнира от Големия шлем годишно. Искам да кажа, че един турнир от Големия шлем е две седмици, а другите турнири от Мастърс сериите също са почти две седмици", каза Джокович.

Тенисистите се оплакват, но когато трябваше да говорят, мълчаха

"Забелязах, че много топ играчи се противопоставят на новата промяна на почти двуседмичните турнири от Мастърс. Подкрепям играчите, но в крайна сметка, когато играчите трябваше да бъдат активни и когато имаше време за преговори и вземане на решения, играчите не участваха достатъчно", добави още сръбският тенисист, който има 24 титли от Големия шлем."

"Това е една продължаваща история на играчите, особено на топ играчите. Те изразяват чувствата си, но след това, когато наистина трябва да се вложат време и енергия в разговори и срещи, което знам, че е много трудно. Бил съм там, повярвайте ми, много пъти. Но е необходимо, защото тогава, знаете, правите нещо не само за себе си, но и за бъдещите поколения, и правите правилните ходове, правилните стъпки", завърши Ноле.

