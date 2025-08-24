Доц. д-р Анна Валериева: Алергиите са пандемията на ХХI век, но се лекуват

Сред хората битува мнението, че алергиите не се лекуват. Това не е така. Днес имаме много по-големи възможности и нови медикаменти, с които можем не само да подсигурим комфорта на нашите пациенти, но и да излекуваме алергиите.

Това заяви в интервю за БГНЕС доц. д-р Анна Валериева, която работи в Клиниката по алергология на Александровска болница и е преподавател в Катедрата по алергология на Медицинския университет в София.

Пандемията на ХХI век

Алергиите са обявени за пандемията на XXI век. За последните 150 години се наблюдава почти стократно увеличение на честотата им. Съществуват доста фактори за това – има множество причини, които тласкат имунитета ни да губи толеранс към редица агенти, с които имаме контакт в нормалната среда. Естествено при това се образуват алергиите.

„Този процес се наблюдава както при децата, така и при възрастните пациенти. Част от тези патомеханизми, които увеличават честотата на алергиите, са свързани с необичайните неща, с които човек контактува през последния век и половина“, заяви доц. Валериева.

Хората от точно определена религиозна група почти нямат алергии

Така например, тялото ни не е свикнало с множеството различни видове субстанции, тъкани, средства за измиване с химични агенти, и др. „Всички тези нови неща - измивни средства, емулгатори, стабилизатори, чисто токсични агенти - имат увреждащо действие върху епитела на кожата, но и на стомашния тракт. Това води до липса на имунен толеранс и повишение на склонността към алергизиране“, подчерта доц. Валериева.

1/3 страдат от алергии

Последната европейска статистика показва, че една трета от здравото население на Стария континент страда от алергии. Най-често срещаната е алергичният ринит. В момента сме в разгара на сезона на поленовите алергии.

„Пролетта и лятото обичайно се свързва с прояви на алергичен риноконюнктивит, или така наречената сенна хрема, която се причинява от полените на различните растения. В началото на пролетта има дървесни полени, които упражняват въздействие върху нашата дихателна система, но сега вече в летните месеци идват полените на тревите и на плевелите“, посочи специалистът по клинична алергология в УМБАЛ „Александровска“.

Все повече се покачва и броят на пациентите с реакция към слънцето. Това е така наречената „полиморфна слънчева ерупция“, която е в резултат на въздействие на UV-лъчите.

През последните години с вноса на стоки от различни страни се наблюдава и внос на редица екзотични насекоми, с които българинът се сблъсква за първи път. При контакт с тях можем да се разболеем или да развием алергия. Според доц. Валериева тези случаи са по-скоро изключение, а основната опасност си остават добре познатите ни селскостопански насекоми - пчели и оси.

Най-опасната алергия: към пчели и оси

„Една от най-опасните алергии, които често могат да доведат до фатален край, е алергията към отровата на осите и пчелите. Призовавам всички пациенти, които имат съмнение за такъв тип алергия, да не подценяват това състояние“, заяви доц. Валериева, която е член на Европейската академия по алергология и клинична имунология.

В своята практика тя понякога се сблъсква с пациенти, които идват в кабинета й и споделят, че подозират, че са алергични, но не знаят към какво точно. Това могат да бъдат състояния, свързани с различни имунни прояви, с прояви на редки генетични болести, които чисто физически да се проявяват посредством симптоми, приличащи на алергия, например отоци. „Пациентите, които имат епизодични прояви на оток, подуване на устните, на клепачите, на дланите, на ходилата, това нещо може да бъде свързано с така наричаната скрита генетична болест, която е също доста опасна“, заяви доц. Валериева.

Най-често алергиите се лекуват с антихистаминови препарати, които могат да се купят в аптеките без рецепта. Тези лекарства не крият сериозни рискове при неправилна употреба, затова пациентите могат да ги купят свободно. Но доц. Валериева е убедена, че това не е най-правилният подход. „Бих посъветвала пациентите винаги при съмнение за алергия да посетят алерголог. Могат да се направят различни видове изследвания – от типа на кожните проби, лабораторни, провокационни тестове – и с тяхна помощ да се потвърди или да се отхвърли съмнението за алергия“, добави тя.

Доц. Валериева призова всички, които имат алергии, да бъдат спокойни и да знаят, че това тяхно състояние е лечимо. „Имаме много нови възможности и лекарства, с които можем да осигурим техния комфортен живот и дори да ги излекуваме. Пожелавам на всички през оставащата част от лятото да бъдат здрави и да нямат алергични реакции“, заяви доц. д-р Анна Валериева.