28 януари 2026, 14:45 часа 389 прочитания 0 коментара
Бурята “Кристин” остави милиони без ток в Португалия, взе и жертва

Шофьор загина по време на силна буря в Португалия, след като автомобилът му бе ударен от падащо дърво северно от Лисабон, предаде ДПА, цитирана от БТА. Атлантическата буря “Кристин” премина през крайбрежието на Португалия рано тази сутрин с вятър със скорост до 140 километра в час. Властите призоваха хората да останат в домовете си.

Паднали дървета, реки, излезли от коритото си след обилни валежи, и сняг, паднал в райони на около 400 метра надморска височина, спряха влаковете и направиха пътищата непроходими. 

Училищата остават затворени, а в определени моменти до 1 милион домакинства бяха без ток, съобщи държавната телевизия РТП.

Оттогава бурята се премести на изток към Испания, където властите също предупредиха за възможност от бури, високи вълни по крайбрежието и сняг дори на по-ниските места.

Виолета Иванова
