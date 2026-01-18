Президентски избори в Португалия: Прогнозен успех за крайната десница

В Португалия днес се гласува на първи тур на президентските избори, в които крайната десница, която вече е официална опозиция в Иберийската държава, вероятно ще регистрира успех като изпрати своя кандидат във втория тур, пише France24.

Секциите отварят в 08:00 (местно време; 11:00 часа България време) и първите резултати от екзит пола от се очакват в 20:00 (23:00) часа.

Социолозите са категорични, че Андре Вентура, председател на крайната дясна партия "Чега" ("Достатъчно“), може да спечели първото място. Смята се обаче, че 43-годишният депутат има минимални шансове за победа във втория тур, който е насрочен за 8 февруари.

Излизайки от дълга предизборна кампания с напълно неясен резултат, социалистическият кандидат Антонио Жузе Сегуру изглежда има малка преднина пред либералния евродепутат Жоау Котрим Фигеренду в надпреварата за второто място.

Рекардните общо 11 кандидати се явяват на изборите. Още двама имат шансове да преминат във втория тур - Луис Маркс Мендес от дясната управляваща партия, както и адмиралът в оставка Енрике Гувайа и Мелу, който се представя като независим.

Победителят в изборите ще наследи консерватора Марсело Ребелу де Соуза, който беше избиран два пъти, и двата пъти на първи тур.

След възстановяването на демокрацията в Португалия, само веднъж президентските избори са били решени във втори тур - през 1986 г.

Възможност за крайната десница

От настоящите кандидати има само един, който се яви и на предишните президентски избори през 2021 г. - Андре Вентура. Тогава той получи 11,9% от гласовете, или 500 000 гласа, и се класира на трето място, малко след оспорвания кандидат на социалистите, предаде Фокус.

В последните 5 години обаче партията на португалската крайна десница увеличи силата си, като спечели 22,8% от гласовете и излъчи 60 членове на парламента през май 2025 г. , изпреварвайки Социалистическата партия и превръщайки се в официална опозиция на правителството на консервативния премиер Луиш Монтенегро.

"Ако крайната десница постигне нов силен резултат, това ще потвърди нейното господство в политическия пейзаж и ще отвори нова глава в продължаващата битка в редиците в дясно между традиционната десница и възникващата крайна десница", пише аналитичният център Teneo.