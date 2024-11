Комитетът на ООН одобри проекторезолюцията на Русия срещу прославянето на нацизма, неонацизма и други практики, които допринасят за подхранването на съвременни форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаната с тях нетолерантност, съобщават от организацията.

Резолюцията е подкрепена от 116 държави. 54 страни, сред които и България бяха против, а 11 се въздържаха. Прави впечатление, че против са гласували САЩ, Украйна, Естония, Белгия, Швеция и други.

Причината да има гласували "против" е, че много делегати обаче са изразили безпокойството, че с проекта на резолюция Москва продължава да злоупотребява, за да оправдае незаконното си нахлуване в Украйна под предлог за неонацизъм, определяйки го като „ярък пример за нейните усилия за постигане на своите геополитически цели“, допълват още от ООН.

